В Екатеринбурге провели тайную распаковку шедевров из «Эрмитажа». Фото

Экспозицию в Екатеринбургском музее изобразительных искусств запланировали специально к дате исторического основания города, 18 ноября. Всего на выставке будет представлено около 150 экспонатов, связанных с жизнью Екатерины I и ее окружения: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и научные приборы из «Государственного Эрмитажа». Особенно примечательны в этом списке парные портреты Петра Великого и Екатерины I художника Жана-Марка Натье, которые часто участвуют в эрмитажных выставках. «Это одни из главных и известных их портретов. Для данной выставки мы провели комплексную реставрацию, теперь мы можем видеть картины такими, какими они были несколько сотен лет назад», — рассказала старший научный сотрудник «Отдела истории русской культуры Эрмитажа» Наталья Бахарева.
Внимания публики также удостоится полученный в дар от мецената, главы «СИБУРа» Михаила Каресалова прижизненный, портрет Петра I работы художника Яна Купецкого. «Это первый портрет Петра вскоре после Полтавской битвы, помимо того, что император здесь традиционно предстает как полководец, также передается портретное сходство с самим Петром и в отличие от Натье здесь представлены руки воина и труженика», — пояснила Бахарева. Работу включили в экспозицию по просьбе главы «Эрмитажа» Михаила Пиотровского, ее первыми в России увидят именно екатеринбуржцы.
Особыми экспонатам выставки станут коляска 1724 года, которой пользовались Петр и Екатерина во время прогулок по Петергофу, и уникальный поднос из чистой меди — его Вильгельм де Геннин отправил государю в честь основания города, а императорская семья пользовалась им. В заключительной части экспозиции выставки будут представлены медные деньги (платы), изготовленные в Екатеринбурге в царствование Екатерины Алексеевны. Все это представят публике уже 29 ноября в «Эрмитаж-Урале».