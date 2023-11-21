10:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Пробки на дорогах и сугробы во дворах: Сильный снегопад обрушился на Нижний Новгород ночью 21 ноября
Пробки сковали Нижний Новгород после снегопада 21 ноября.
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Сильный снегопад обрушился на Нижний Новгород и Нижегородскую область вечером 20 ноября. Снег продолжался всю ночь и закончился только к утру. Непогода стала причиной многочисленных аварий и пробок на дорогах. Рассказываем, каковы последствия снегопада в Нижнем Новгороде 21 ноября 2023.
О том, что на Нижний Новгород надвигается сильная метель, спасатели предупредили нижегородцев еще накануне. Они советовали автомобилистам без лишней необходимости не выезжать на дорогу на личном транспорте.
— По данным Верхне-Волжского УГМС, вечером 20 ноября, ночью и утром 21 ноября в Нижегородской области ожидается сильный снег, — заявил в региональном ГУ МЧС. — В связи с этим повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заторами на дорогах, а также с нарушениями в работе дорожных и коммунальных служб. Кроме того, возможны нарушения в работе аэропорта. Также в этот период повышается вероятность возникновения происшествий, связанных с обрушением зданий и конструкций из-за большого количества снега. Кроме того, стоит по возможности воздержаться от использования личного транспорта.
Учитывая такой прогноз, в Нижнем Новгороде еще накануне прошло заседание штаба по борьбе с непогодой. По его итогам вся дорожная техника заранее вышла на улицы города.
— Проводим штаб, на котором еще раз с главами районов, подрядчиками, ДУКами и административно-технической инспекцией проговариваем алгоритмы совместной работы. Прогнозируемое количество снега само уже не растает, поэтому работаем не только по обработке дорог, но и по вывозу снега, — заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. -По прогнозу, сильный снегопад будет идти больше недели. Самыми снежными днями сегодня-завтра, пятница и понедельник на следующей неделе.
Несмотря на все усилия дорожных служб на улицах города уже к утру 21 ноября выросли большие сугробы, а город сковали пробки. Зачастую их причиной становились многочисленные аварии. Самая сложная дорожная обстановка по традиции сложилась в центре Нижнего Новгорода.
Согласно сервису яндекс.пробки, заторы наблюдаются на улице Белинского, проспекте Гагарина, Звездинке, Тимирязева, Барминской, Малой Покровской. Как всегда в непогоду встал и Мызинский мост.
Сейчас уборка снега продолжается. На улицах город работает дорожная техника, во дворах снег убирают многочисленные дворники. Однако прогнозы синоптиков неутешительные — в ближайшие часы снегопад может возобновиться.