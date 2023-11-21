Волгоградцам назвали 7 продуктов, эффективных в борьбе со стрессом

Умеренное беспокойство, вызванное трудной ситуацией, полезно для организма и помогает человеку выполнять повседневные задачи. А вот избыточный стресс может вызывать физические и психические расстройства.
В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал включить в свое меню 7 продуктов, которые помогают бороться со стрессом.
Тревогу снижает клетчатка, которая содержится в большом количестве в пшеничных отрубях и инжире. В последнем также много магния, который расслабляет нервную систему.
Жирная морская рыба за счет кислот омега-3 и других элементов понижает уровень тревожности.
Борется с симптомами депрессии брокколи благодаря содержанию клетчатки, магния, витамина С и фолиевой кислоты.
Темный шоколад стимулирует выработку «гормонов счастья».
Кефир оказывает положительное влияние на кишечник, понижая уровень тревожности.
Куркума содержит куркумин, который обладает антидепрессантными свойствами.
При этом специалисты предостерегают от злоупотребления кофеином в периоды стресса, так как его избыток вызывает тревогу и беспокойство. Также алкоголь, искусственные красители, консерванты и подсластители снижают стрессоустойчивость.