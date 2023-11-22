Где и когда пройдут салюты в Москве на Новый год 2023−2024

Красочные фейерверки и сегодня остаются неотъемлемой частью новогодних торжеств. Узнайте, где и когда можно посмотреть салют на Новый год 2024.
Представить новогодние торжества без салюта невозможно. Любовь россиян к изобретению древних китайцев берет свое начало в 1389 году, когда «потешные огни» были привезены в подарок князю Дмитрию Донскому. А первый новогодний салют прогремел в Москве 1 января 1700 года, по высочайшему распоряжению Петра Великого. Впрочем, вернемся в наши дни и узнаем, состоится ли праздничный салют на Новый год 2024.
Будет ли салют на Новый год в Москве
За три века традиция запуска салюта в Москве укоренилась, а запуск фейерверков стал обязательным пунктом нашей новогодней программы. Однако в 2022 году власти столицы впервые за десятилетия приняли решение отказаться от пиротехнического шоу. Пока неизвестно, пойдет ли Правительство Москвы на подобный шаг второй год подряд. В любом случае узнаем мы об этом уже очень скоро.
Во сколько запускают салют в Москве
Из года в год первые разноцветные залпы праздничного салюта озаряют Красную площадь Москвы ровно в полночь 1 января. А в других частях российской столицы фейерверк запускается с 01:00. Где именно, сейчас расскажем.
Где смотреть салют в Москве в новогоднюю ночь 2023−2024
Помимо «главного» салюта на Москворецкой набережной, жители и гости столицы обычно наслаждаются красочным фейерверком из множества локаций. Отметим, что пока трудно сказать, на каких площадках точно будут запускать салют в новогоднюю ночь-2024. Но, учитывая многолетний опыт, можно составить следующий список мест.
Центральный административный округ
- Парк Горького. Крымский вал, д. 9. Салют хорошо просматривается с Пушкинской набережной;
- Нижний Красногвардейский пруд парка «Красная Пресня»;
- Таганский парк. Таганская улица, дд. 40−42;
- Сад имени Баумана. Старая Басманная улица, д. 15А, стр. 4;
- Сад «Эрмитаж». Улица Каретный ряд, д. 3.
Восточный административный округ
- Измайловский парк. Аллея Большого Круга, д. 7;
- Измайловская усадьба. Городок имени Баумана, д. 2, стр. 14;
- Перовский парк. Улица Лазо, вл. 7;
- Парк «Сокольники». Сокольнический вал, д. 1, стр. 1.
Западный административный округ
- Парк Победы. Аллея Партизан на Поклонной горе. Лучшая точка обзора — рядом с монументом Победы;
- Парк «Фили». Улица Удальцова, вл. 22.
Северный административный округ
- Парк «Ходынское поле». Ходынский бульвар, д. 1.
- Парк Дружбы на Фестивальных прудах.
Южный административный округ
- Парк имени Юрия Михайловича Лужкова. Проспект Андропова, д. 58А.
- Братеевский парк. Борисовские пруды, д. 25.
- Государственный музей-заповедник «Царицыно». Дольская улица, д. 1
Северо-Восточный административный округ
- Центральная аллея ВДНХ. Лучшие точки обзора — на площади Дружбы Народов и возле ракеты «Восток» на площади Промышленности;
- Бабушкинский парк. Енисейская улица, д. 43А;
- Лианозовский парк. Угличская улица, д. 13.
Северо-Западный административный округ
- Парк «Митино». Улица Рословка, д. 5. Площадка расположена за зданием физкультурно-оздоровительного комплекса «Аквамарин»;
- Парк «Северное Тушино». Улица Свободы, дд. 50−70.
Юго-Восточный административный округ
- Ледокол на Москве-реке. Напротив дома № 31 по улице Гурьянова;
- Парк «Кузьминки-Люблино». Улица Заречье, д. 3.
Юго-Западный административный округ
- Излучина Черневского пруда. Южное Бутово, улица Кадырова;
- Усадьба «Воронцово». Воронцовский парк, д. 3.
Зеленоградский административный округ
- Озерная аллея, д. 4, стр. 2;
- Парк Победы. Центральный проспект, д. 1.
Новомосковский административный округ
- Центр спорта «Московский». Проектируемый проезд № 5562.
Троицкий административный округ
- Площадка возле Пожарной части № 42. Физическая улица, д. 3;
- Поселок ЛМС, микрорайон Центральный, д. 16.
Где можно запустить фейерверк самому
А если уж очень хочется, можно устроить праздничный салют своими силами. Только делать это нужно с особой осторожностью, обязательно помня о технике безопасности. И конечно, в специально предусмотренных для этого местах. В Москве насчитывается 88 площадок для самостоятельного запуска пиротехники. Больше всего таких точек расположено в Восточном и Южном административных округах. С недавних пор они появились на территориях Троицка и Новой Москвы.
Более всего москвичам полюбились площадки, расположенные на территориях парков. Например, в Царицынском, где можно ощутить дух екатерининских времен. Или в Измайловском, куда приезжают отдохнуть не только жители Восточного округа. А крупнейшая из точек самостоятельного запуска фейерверков находится на Ходынском поле, она вмещает до 10 000 посетителей. С полным списком площадок можно ознакомиться на сайте правительства Москвы.
Новый год многие не представляют себе без салюта. Расскажем, где же можно увидеть лучший фейерверк в Москве, и ответим на другие популярные вопросы.
Где можно увидеть самый красивый новогодний салют в Москве?
Конечно, на Красной площади. Как уже упоминалось выше, он начинается ровно в 00:00 1 января. Просмотр грандиозного новогоднего салюта проходит в непосредственной близости от Большого Москворецкого моста, где собираются москвичи и гости столицы. Поэтому если вы не хотите оказаться в глубине огромной толпы, приезжайте на место заранее. Также можно полюбоваться «главным» новогодним салютом страны с Воробьевых гор — там обустраивают площадку.
Как проходит салют на Красной площади?
Величественно, помпезно и с размахом. Но посетить Красную площадь в новогоднюю ночь может далеко не любой желающий — вход осуществляется по билетам. Также не рекомендуем чрезмерно злоупотреблять горячительными напитками, ведь общественный порядок, как и всегда, будут охранять сотни полицейских. Кроме того, не забудьте: уже с 17:00 ряд центральных московских автомагистралей обычно начинают перекрывать.
Как безопасно запускать фейерверки самостоятельно?
Если отдыху на Красной площади вы, как и большинство соотечественников, предпочитаете веселье в компании и хотите устроить свой салют, эта информация для вас важна.
Самостоятельный запуск пиротехники второго и третьего классов (четвертый и пятый — неспециалистам продавать запрещено) возможен только на специально отведенных муниципалитетом площадках. Нарушение этого правила влечет административную ответственность. Сумма штрафа варьируется в диапазоне от 1500 до 2000 рублей. Не говоря о том, что это развлечение может быть опасным и нести угрозу жизни и здоровью человека.
Запускать фейерверк должен взрослый и трезвый человек, знакомый с инструкцией, прилагающейся к каждому пиротехническому изделию. Экспериментаторство здесь совершенно недопустимо. Также перед запуском проверьте, освобождена ли площадка от легковоспламеняющихся материалов и предметов.
По окончании салюта уберитесь — не стоит превращать место общего пользования в подобие выжженного полигона.
А что делать, если я или кто-то рядом все же пострадал?
Прежде всего проверьте, нет ли повреждений на коже. Если у вас легкий ожог, приложите что-то холодное. Если есть рана, не обойтись без асептической повязки. В более тяжелых случаях следует как можно скорее нужно обратиться за медицинской помощью. Помните: заниматься самолечением недопустимо!