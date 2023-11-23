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Главные новости 23 ноября
11:13 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

В Екатеринбурге заложили Капсулу времени и установили макет города-крепости

В Екатеринбурге отметили исторический юбилей.

18 ноября столица Урала праздновала исторический юбилей (в эту дату 300 лет назад прошел пробный пуск кузнечных молотов Екатеринбургского завода). В Историческом сквере заложили новую капсулу времени с посланием в 2073 год и открыли бронзовый макет завода-крепости.

Накануне юбилея губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов приняли участие в церемонии консервации капсулы времени.

Алексей Орлов отметил, что содержимое капсулы определили жители. В столице Урала провели опросы, проанализировали анкеты горожан. В результате отобранные предметы отражают характер Екатеринбурга, его традиции, суть и облик.

«Поскольку мы не знаем, как сильно шагнут вперед технологии к 2073 году, в Музее истории Екатеринбурга будет храниться аппаратура, которая позволит нашим потомкам воспроизвести записи, сделанные нами», — добавил глава города.

Посылка в будущее

Капсулу запечатали на базе Уралхиммаша. В нее положили герметично запакованные в полиэтилен 28 предметов, сообщает екатеринбург.рф. В капсулу, в частности, попали почтовый конверт с маркой в честь 300-летнего юбилея.

«Любопытно, что из всех предметов, оставленных для потомков через 50 лет, именно почтовый конверт с маркой может не только не потерять своё значение, но еще и в разы вырасти в цене», — сказал заместитель директора УФПС Свердловской области Виктор Валов.

Как сообщила пресс-служба Почты России, до конца года каждый может приобрести марку, конверт, поставить оттиск специального юбилейного штемпеля, который хранится в Главпочтамте. Как полагают коллекционеры, погашенный конверт с маркой и оттиском 2023 года через 50 лет станет раритетом и приобретет коллекционную ценность.

Несколько предметов в резервуар добавили депутат Госдумы Павел Крашенинников, губернатор Евгений Куйвашев, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, глава города Алексей Орлов и гендиректор ООО «УК УЗХМ» Тамара Кобаладзе.

Артефакты поместили в ту же капсулу из нержавейки, что вскрыли на трехсотлетие Екатеринбурга. Ее изготовили сотрудники СвердлНИИхиммаша. Теперь в качестве символа преемственности поколений работники этого предприятия снова наполнили и законсервировали резервуар.

Частичный перечень предметов, положенных в капсулу времени:

— смартфон;

— монеты и купюры с изображением Екатеринбурга;

— конверт с маркой в честь 300-летия;

— энциклопедия Екатеринбурга;

— карта Екатеринбурга;

— медицинская маска;

— одежда с логотипом 300-летия;

— Генплан Екатеринбурга до 2045 года и итоги социально-экономического развития за 2022 год;

— подборка самых популярных в городе товаров и услуг с ценами;

— афиши ноября 2023 года;

— жесткий диск с фото и видео Екатеринбурга, интервью с горожанами и тексты посланий, написанные жителями;

— семена и земля;

— воздух и вода города;

— кофейный стаканчик;

— видеомаршрут «Один день из жизни»;

— информация о первом новорожденном 2023 года;

— предметы, положенные участниками церемонии;

— газета «Вечерний Екатеринбург»;

— журнал «Урал»;

— банковская карта «Уралочка»;

— поздравление Президента с трехсотлетием;

— афиша и флаер мероприятий трехсотлетия;

— медаль «Город трудовой доблести»;

— книга руководителя Детского художественного образования;

— зеркало — символ «Уральской ночи музыки»;

— флаг с символикой трехсотлетия, побывавший на борту МКС;

— виниловая пластинка с выступлением Уральского филармонического оркестра.

«Мы принимаем эстафету»

Накануне закладки капсулы глава Екатеринбурга Алексей Орлов в телеграм-канале пригласил жителей и гостей города стать свидетелями этого события и заявил:

«Основанный как небольшой завод-крепость, город стремительно развивался, с годами став одним из крупнейших экономических, научных и культурных центров России. В 1973 году возникла уникальная традиция. В Историческом сквере была заложена капсула времени, в которой жители Свердловска оставили потомкам артефакты 50-летней давности. Капсула была извлечена в августе этого года. Мы принимаем эстафету поколений».

Через полвека — на том же месте

Капсулу заложили в Историческом сквере 18 ноября. Резервуар опустили в ту же шахту, откуда извлекли, и запечатали бетоном (это делали несколько дней, чтобы защитить бетон от нагрузок, около капсулы выставляли охрану) и закрыли специально изготовленной новой чугунной литой крышкой, похожей на советскую из 1973 года. Вскроют послание в 2073 год на 350-летие города.

На церемонии глава города прочитал послание будущим поколениям. В нем сегодняшние жители делятся своим видением города.

Ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров заявил, что за успехи и развитие Екатеринбурга стоит благодарить не только отцов-основателей Василия Татищева и Вильгельма де Геннина, но и всех, кто 300 лет развивал столицу Урала.

Город на ощупь

В этот же день в Историческом сквере установили бронзовый макет завода-крепости. Архитектурная форма отображает градостроительный ансамбль Екатеринбурга в период 1733 — 1734 годов в масштабе 1:300. Объект, выполненный к 300-летнему юбилею, реализован по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Постамент установленного на Плотинке памятника массой 16 тонн изготовлен из гранита Камбулатовского месторождения, масса бронзовой части — около 1 тонны.

Формовочные и литейные работы были проведены по 3D-модели, которую построили на основе архивных данных и в соответствии с исследованиями ученых. Это дало возможность максимально точно передать облик зданий и сооружений раннего Екатеринбурга.

По словам авторов, макет завода-крепости-завода в миниатюре может быть интересен для специалистов в области истории и градостроительства, поскольку раскрывает образ города 30-х годов XVIII века с исторической достоверностью.

Макет оснащен текстом, а также шрифтом Брайля.

Юбиляры с опытом

Накануне юбилея завершился форум «Города России», который посетили более 5,1 тыс. человек. Благодаря форуму в столицу Урала прибыли делегации из 91 города и 15 субъектов страны (не считая свердловчан), а также Казахстана.

На форуме замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко на секции «Преобразование городской среды через подготовку к юбилею города» отметил, что при планировании юбилея еще в 2019 году учитывалось мнение горожан о том, каким они хотят видеть город в 2023 году.

За пять лет уральская столица преобразилась: благоустроили восемь парков и скверов, построили спортивные и культурные объекты, реконструировали памятники и центральные улицы. Огромный вклад в подготовку к юбилею внес бизнес. За счет внебюджетных средств благоустроили 10 общественных пространств.

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