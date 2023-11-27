07:57 (мск), источник: АиФ Иркутск
Екатерине Мизулиной пожаловались на запрет брюк в школах Иркутской области
Главе «Лиги безопасного интернета» поступило много обращений со всей страны.
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Главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной написали школьники из нескольких районов Иркутской области, которые пожаловались на то, что даже в морозы им запрещают носить брюки. В частности, обращения поступили от жителей Куйтуна, Грановщины, Ербогачена и Иркутска.
«По поводу запрета брюк для девочек в школах пришло более 140 писем, — пишет Екатерина Мизулина в своих соцсетях. — Удивительно, что утепляться запрещают в Сибири и на Дальнем Востоке, где бывают экстремально низкие температуры. По этому вопросу готовим обращение в министерство просвещения. Также направили обращения в Роспотребнадзор и Рособрнадзор».
Тем временем в министерстве образования Иркутской области информацию о запрете брюк в школах опровергли. В департаменте образования городской администрации информацию уточняют.