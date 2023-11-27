Главная елка страны 2023−2024 в Москве

Какой же Новый год без нарядной, пушистой и душистой зеленой красавицы? Мы готовим елки заранее, заботливо подбирая им украшения и предвкушая праздник. Многие россияне устанавливают новогоднее дерево в своих домах, но по традиции будет и одно для всех — главная елка страны 2023−2024.
Место для установки новогоднего символа неизменно — Кремль. Время тоже — декабрь. Лесную гостью привозят и украшают всегда заранее, чтобы все желающие могли почувствовать атмосферу праздника, успели налюбоваться главной елкой страны 2023−2024.
Что это за елка и почему она главная в России
Готовясь к встрече Нового года, эксперты устраивают самый настоящий смотр елок, цель которого — найти лучшее дерево. В этом году почетная роль выпала участнице из подмосковного поселка Фряново. Красавице — 84 года, и у нее идеальные параметры: высота 25 м, а диаметр ствола 60 см.
Как выбирают главную елку страны
Найти лучшую елку страны — дело сложное. Дерево, претендующее на столь громкое звание, должно соответствовать строгим требованиям:
- высота — не ниже 25 м;
- возраст — не старше 120 лет;
- привлекательный вид: пушистая, с целыми ветвями, яркой хвоей;
- без лишайников и дупел на стволе;
- иметь удобный доступ к дереву, возможность транспортировки.
Как видно, процесс довольно кропотливый, поэтому поиски главной новогодней красавицы начинаются еще летом.
Где нашли и как рубили елку для Нового года
Нынешнюю елку удалось найти неподалеку от столицы, меньше чем в ста километрах от Кремля, в городском округе Щелково. Обычно устанавливают новогоднюю гостью только в середине декабря и заранее не спиливают.
В назначенный день ель тщательно упакуют и транспортируют к месту установки на специальном праздничном автопоезде. Все этапы доставки проходят максимально бережно, чтобы не повредить ценный груз.
Как украшают главную новогоднюю елку
Украшают дерево обычно несколько дней, для этого используются подъемники.
Элементами наряда традиционно становятся шары, гирлянды, бусы, а также разные подвески, кристаллы, светодиодные огни. Если на елке есть шишки, их обязательно сохранят и сделают элементом праздничного убранства. Концепция, тематика и цветовая гамма оформления меняется каждый год. Ее не раскрывают до определенного времени, чтобы получился сюрприз.
Где и как долго будет стоять главная елка страны в сезоне 2023−2024
Кремлевскую елку на Соборной площади обычно устанавливают в середине декабря, чтобы она радовала гостей как можно дольше. А убирают после 19 января, так как в России принято отмечать еще и старый Новый год (с 13 на 14 января), а также Крещение (19 января). Так что у желающих полюбоваться главной новогодней красавицей страны в запасе около месяца, включая длинные праздничные выходные.
Как попасть к главной елке страны: цены и билеты
Увидеть главную елку можно, купив билет на посещение архитектурного ансамбля Соборной площади Кремля. В зимнее время он открыт для гостей с 10.00 до 17.00 (кассы работают до 16.30).
|Экскурсия
|Стоимость
|Посещение архитектурного ансамбля для основной категории граждан (без посещения временных выставок)
|700 ₽
|Льготное посещение архитектурного ансамбля Соборной площади (без посещения временных выставок)
|500 ₽
|Посещение архитектурного ансамбля Соборной площади с аудиоэкскурсией (без посещения временных выставок) для основной категории граждан
|1100 ₽
|Льготное посещение архитектурного ансамбля Соборной площади с аудиоэкскурсией (без посещения временных выставок)
|900 ₽
С подробной информацией о льготах и правилах посещения можно ознакомиться на сайте музеев московского Кремля.
Как добраться до главной елки страны в Москве
Главная елка страны находится на Соборной площади внутри стен Кремля. Удобнее всего добираться на метро.
Ближайшие станции: «Театральная», «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина».
Вход на территорию Кремля осуществляется через Кутафью башню.
Кремлевская елка и все, что с ней связано, обычно вызывает большой интерес. Среди задаваемых вопросов лидируют следующие.
Какой высоты главная елка страны?
В 2023—2024 году будет установлено дерево высотой 25 метров.
Как такую большую елку перевозят и устанавливают?
Этим занимаются специалисты, умеющие работать с такими негабаритным грузами. Транспортируют ель в сопровождении сотрудников ГИБДД. Для общей безопасности и лучшей сохранности дерева скорость автопоезда, перевозящего ель, составляет около 40−50 км/ч.
Что делают с главной елкой страны после того, как убирают?
Само дерево обретает новую жизнь в сувенирах и других полезных изделиях, например, клюшках, скворечниках. Тонкие ветви и хвою передают зоопарку, где их используют для животных.
С 2017 года существует экологический проект «Детки кремлевской елки»: дети и взрослые по всей стране выращивают маленькие деревья из семян главной новогодней красавицы. За пять лет таким образом появилось более 106 тысяч новых саженцев.