Купить елку к Новому году — одна из главных задач при подготовке к празднику. Рассказываем, где будут работать елочные базары в Москве и Подмосковье в 2023—2024 году.
Живая ель в любом интерьере дает сто очков к новогоднему настроению. Все-таки это главное украшение праздника. Купить елку в Москве и Подмосковье не проблема — елочные базары в столице и пригороде работают уже с начала декабря, причем — круглосуточно. Пихта, ель, сосна — найти дерево можно на любой вкус и кошелек. Где в Москве и Московской области откроются елочные базары в сезоне 2023−2024 и сколько будет стоить новогодняя елка, расскажем в этом материале.
Когда откроются елочные базары 2023−2024 в Москве и Подмосковье
В Москве продавать елки начинают, как правило, за десять дней до Нового года. Пока столичный Департамент торговли и услуг официально не объявлял об открытии торговых точек в 2023 году, но в 2022 году продажи елок стартовали в Москве 20 декабря. Работают новогодние базары до самого Нового года — вплоть до 31 декабря.
В Подмосковье торговые площадки начнут работу раньше. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области уже подтвердило, что первые елочные базары откроются 8 декабря 2023 года, а в полном объеме продажи начнутся 15 декабря (1). Интересно, что жители пригорода смогут купить зеленую красавицу и после Нового года, так как в Подмосковье елочные базары будет работать и в каникулы — до 10 января 2024 года.
Адреса елочных базаров 2023—2024 в Москве и Московской области
Купить новогоднее дерево можно будет на специализированных торговых площадках. В каждом округе Москвы откроются елочные базары.
- 1-я Дубровская, 3;
- Земляной Вал, 1, строение 2А;
- Верхняя Красносельская, 17;
- Олимпийский проспект, 24;
- Тишинская площадь, 6;
- Шаболовка, 26, строение 1.
- Мичуринский проспект, 8/29;
- Никулинская, 21;
- Осенний бульвар, владение 4.
- 1-я Владимирская, 26, корпус 2;
- Зеленый проспект, владение 28, строение 1;
- Магнитогорская, 2;
- Миллионная, 1;
- Новокосинская, 10, корпус 1;
- Первомайская, владение 85;
- Первомайская, 105;
- Перовская, 62;
- Просторная, 6;
- Рудневка, 25;
- Саянская, 2А;
- Семеновская площадь, 7, корпус 1;
- Сиреневый бульвар, 69А;
- Сокольнический Вал, 24, корпус 2;
- Уральская, 8.
- Бирюлевская, 15;
- Братеевская, 39/12;
- Варшавское шоссе, 18, корпус 1;
- Мусы Джалиля, 20;
- Домодедовская, 15;
- Коломенская, 5А;
- Липецкая, 7;
- Луганская, 13;
- Ореховый бульвар, 22А;
- Пролетарский проспект, 19, корпус 1;
- Севастопольский проспект, 3Б;
- Серпуховский вал, 5;
- Симферопольский бульвар, владение 25А;
- Судостроительная, 29;
- Шипиловский проезд, владение 39, корпус 3А;
- Ясеневая, 30А;
- Ясеневая, 36/2.
- Ангарская, 13;
- Беломорская, 1;
- Бескудниковский бульвар, 12;
- Бутырская, 9, корпус 1;
- Волоколамское шоссе, 1, строение 1;
- Дегунинская, 17;
- Дубнинская, 10, корпус 1;
- Коптевская, 8;
- Красностуденческий проезд, 2;
- Ленинградский проспект, 74, корпус 6;
- Михалковская, 4;
- Новопесчаная, 17, корпус 1;
- Фестивальная, 8А;
- Хорошевское шоссе, 48.
- Летчика Бабушкина, 31;
- Бажова, 8 (сквер);
- Бочкова, 3;
- Изумрудная, 3, строение 1;
- Кашенкин Луг, 6, корпус 3;
- Лескова, 14;
- проспект Мира, 120;
- Молодцова, 2, корпус 1;
- Снежная, 13, корпус 1;
- Хачатуряна, 20А;
- Череповецкая, владение 14А;
- Ясный проезд, 10.
- Саляма Адиля, 4;
- Маршала Катукова, 11, корпус 1;
- Планерная, 5;
- Пятницкое шоссе, 39;
- бульвар Яна Райниса, 29;
- Таллинская, 18.
- Авиамоторная, 21;
- Зеленодольская, 32, корпус 1;
- Рязанский проспект, 46;
- Юных Ленинцев, 12.
- Азовская, 18;
- Болотниковская, 35/2;
- Бунинская Аллея, 9;
- Голубинская, 5, корпус 1;
- Знаменские Садки, 1, корпус 1;
- Косыгина, 5;
- Ленинский проспект, 44;
- Ленинский проспект, 127;
- Ленинский проспект, 82/2;
- Литовский бульвар, 22;
- Ломоносовский проспект, 14;
- Миклухо-Маклая, 55;
- Молодежная, 3;
- Нахимовский проспект, 33/2;
- Новоясеневский проспект, 30;
- Обручева, 16, корпус 1;
- Островитянова, 18;
- Профсоюзная, 109;
- Профсоюзная, 87/49;
- Профсоюзная, 154;
- Ремизова, 15, корпус 1;
- Симферопольский бульвар, 22;
- Скобелевская, 24;
- Теплый Стан, 10;
- Университетский проспект, 4;
- проспект 60-летия Октября, 29, корпус 1;
- Новаторов, 16.
- Зеленоград, район Крюково, корпус 1640;
- Зеленоград, корпус 1104;
- Зеленоград, площадь Юности, 5.
ТиНАО (Троицкий и Новомосковский округ)
- поселение Сосенское, поселок Коммунарка, 14.
- город Щербинка, Высотная, 9;
- город Троицк, Академическая площадь, 3;
- город Троицк, Сиреневый бульвар, 9.
В Московской области некоторые елочные базары откроются раньше, некоторые позже, но купить живую елку можно будет во всех районах Подмосковья. Все адреса официальных продавцов и сроки работы торговых точек указаны на интерактивной карте.
Ассортимент на елочных рынках Москвы и Подмосковья
В продаже обычно представлены деревья хвойных пород из разных регионов России, например, из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей, Башкирии, Пермского края, а также из-за границы.
- Ель обыкновенная;
- ель норвежская;
- ель голубая;
- пихта Кавказская (она же — ель датская);
- пихта сибирская;
- сосна русская;
- ветви хвойных деревьев;
- рождественские венки;
- аксессуары: крестовины, игрушки, гирлянды.
Цены на живые новогодние елки в 2023—2024 году
Последние несколько лет цены на живые елки в Москве и Московской области держатся примерно в одном диапазоне. В этом году большого скачка цен не ожидается. По прогнозам Рослесинфорга, рост стоимости не превысит размера инфляции: это 5−7%, или 100−200 рублей (1).
|Виды хвойных деревьев
|Цена
|Ель
|От 1 000 рублей
|Сосна
|От 1 200 рублей
|Импортная пихта
|От 5 500 рублей
|Елка в горшке
|От 13 000 рублей
Как правильно выбрать живую елку
Чтобы елка дождалась Нового года и не осыпалась раньше срока, надо выбирать ее с умом.
- Не стоит покупать дерево сильно заранее: велика вероятность, что к празднику елка потеряет свой вид и не дотянет до конца каникул. Но и ждать до последнего тоже не надо, красивые деревья раскупают быстро. В канун Нового года в продаже остаются нестандартные елки: очень высокие, дорогие или с дефектами.
- При выборе дерева внимательно его осмотрите: иголки должны быть равномерного цвета, а диаметр ствола — не менее шести сантиметров. Не стесняйтесь попросить развернуть елку, чтобы не купить кота в мешке.
- Проверьте, не осыпается ли елка: слегка постучите срезанным концом ствола по земле, иголки должны остаться на месте. Конечно, если несколько иголок упадут, — это нормально, но обильного иглопада быть не должно.
- У свежесрубленной елки ветки упругие: попробуйте аккуратно нагнуть их, они должны отпружинить обратно. У давно срубленных деревьев ветки надламываются и потрескивают.
- Проверьте аромат дерева: разотрите между пальцами несколько иголок, должен появиться хвойный запах и маслянистый след. Правда, этот метод не сработает, если вы покупаете импортную елку, например, ель датскую (другое ее название пихта Нордмана или Кавказская пихта) — это дерево почти не имеет запаха.
Выбор елки для Нового года — дело ответственно, поэтому у многих появляются дополнительные вопросы. Отвечаем на самые популярные.
Чем можно заменить живую елку?
Самый очевидный вариант — искусственной елкой. В преддверии праздника ее можно приобрести в любом супермаркете или заказать на маркетплейсе.
Другая альтернатива — купить на елочном базаре живые хвойные ветки, поставить их в вазу и нарядить парой игрушек или сделать из них праздничный венок.
Если хвойные породы по какой-то причине не подходят, можно нарядить любой большой цветок в горшке. Фикус, например, или драцену.
Вариант для креативных — сделать имитацию елки из веток, гирлянд, мишуры и шишек самостоятельно. В интернете существуют различные видео с нетипичными хэндмэйд-инсталляциями. Такую новогоднюю красавицу можно оформить прямо на стене или повесить на дверь.
Экологично ли покупать живые елки на Новый год?
Если покупать дерево на сертифицированных базарах, природа не пострадает. Елки для официальной продажи выращивают в питомниках и лесных хозяйствах. Их специально высаживают на определенной территории и ухаживают за ними. Некоторые деревья срубают в лесу при санитарной уборке.
Ущерб наносят только браконьеры, которые ведут незаконную деятельность и продают елки без документов. Поэтому если вы заботитесь об окружающей среде, приобретайте символ Нового года только на фирменных елочных торговых точках Москвы и Подмосковья. Там работают сертифицированные продавцы.
К слову, живые елки считаются более экологичным вариантом, чем искусственные. При производстве и утилизации пластиковых деревьев неизбежны выбросы углерода в атмосферу: от одной искусственной елки высотой два метра в воздух попадает 40 килограммов парниковых газов. Чтобы этого не происходило, пластиковую конструкцию нужно использовать от 5 до 20 лет, а это вряд ли осуществимо (3).
Пожалуй, самый экологичный вариант — купить живую елку в кадке. Варианты можно найти и на елочных базарах, и в интернет-магазинах. За таким растением потребуется более сложный уход: придется поливать его и беречь от перегрева и переохлаждения. После праздников елку можно посадить в саду. Стоит такое дерево дороже, зато оно будет радовать вас несколько лет, а то и десятилетий.
Как правильно утилизировать живую елку после праздников?
В Москве ежегодно проходит акция «Елочный круговорот», которую организует правительство. Со 2 января в разных районах города открываются пункты приема новогодних елок. Самый простой и экологичный вариант — отнести дерево туда. Из него сделают щепу, которую потом используют в парках.
Также можно отдать елку в зоопарк: она пойдет на корм или подстилку для животных. Только заранее уточните у администрации зоопарка, принимают ли они ели.
Если сдать хвойное дерево в пункт переработки нет возможности, можно выкинуть его в мусорный бак, соблюдая правила. Ветки и ствол нужно распилить, сложить вместе и связать, а получившуюся вязанку выбросить в контейнер для крупногабаритных отходов. Эти рекомендации созданы в целях пожаробезопасности.
1. Первый елочный базар в Московской области откроется в начале декабря. Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 23.11.2023
msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/23−11−2023−11−30−44-pervyy-yelochnyy-bazar-v-moskovskoy-oblasti-otkroe
2. Заготовка новогодних елок на землях лесного фонда вырастет на 5%. Рослесинфорг, 22.11.2023
roslesinforg.ru/news/all/zagolovok-zagotovka-novogodnikh-elok-na-zemlyakh-lesnogo-fonda-vyrastet-na-5/
3. 2018 Life Cycle Assessment. Comparative LCA of the Environmental Impacts of Real Christmas and Artificial Christmas Trees. Public Version 2018
www.christmastreeassociation.org/2018-acta-life-cycle-assessment