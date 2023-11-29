00:10 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 29 ноября
Этот день является 333-м в григорианском календаре, до нового года остается 32 дня.
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Знаете ли вы, что 29 ноября 1783 года на заседании Академии Российской княгиня Екатерина Дашкова предложила для использования букву «Ё»? О том, чем еще ознаменовано 29 ноября, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 29 ноября
В 1830 году началось Польское восстание против Российской империи.
В 1899 году был основан футбольный клуб «Барселона».
В 1946 году Бельгия стала членом ЮНЕСКО.
В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства.
29 ноября отмечается также Международный день солидарности с палестинским народом.
Кто родился 29 ноября
Композитор Гаэтано Доницетти (1797−1848).
Сказочник Вильгельм Гауф (1802−1827).
Лингвист, автор «Хроник Нарнии» Клайв Стейплз Льюис (1898−1963).
Советский партийный деятель Егор Лигачев (1920−2021).
Политик Жак Ширак (1932−2019).
Актер Александр Вершинин (1965).
Хореограф Алла Духова (1966).
Актер Евгений Миронов (1966).
Актер Чедвик Боузман (1976−2020).
29 ноября в православном календаре
Православные 29 ноября чтут память Левия Матфея — одного из 12 апостолов, автора Евангелия от Матфея.
Именины
В этот день именины у Федора, Михаила, Николая, Сергея, Матвея, Ивана, Макара, Дмитрия, Василия и Виктора.
29 ноября в народном календаре
29 ноября отмечается память Левия Матфея — одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В этот день люди обращали внимание на погоду: если случалась оттепель, то крестьяне говорили: «На Матвея земля преет». Ну, а если дули ветры, значило, что долго будет вьюжить. В этот день люди также ходили в гости друг к другу, накрывались постные, но щедрые столы, велись долгие вечерние разговоры.