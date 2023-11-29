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00:10 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 29 ноября

Этот день является 333-м в григорианском календаре, до нового года остается 32 дня.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 29 ноября 1783 года на заседании Академии Российской княгиня Екатерина Дашкова предложила для использования букву «Ё»? О том, чем еще ознаменовано 29 ноября, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 29 ноября

В 1830 году началось Польское восстание против Российской империи.

В 1899 году был основан футбольный клуб «Барселона».

В 1946 году Бельгия стала членом ЮНЕСКО.

В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства.

29 ноября отмечается также Международный день солидарности с палестинским народом.

Кто родился 29 ноября

Композитор Гаэтано Доницетти (1797−1848).

Сказочник Вильгельм Гауф (1802−1827).

Лингвист, автор «Хроник Нарнии» Клайв Стейплз Льюис (1898−1963).

Советский партийный деятель Егор Лигачев (1920−2021).

Политик Жак Ширак (1932−2019).

Актер Александр Вершинин (1965).

Хореограф Алла Духова (1966).

Актер Евгений Миронов (1966).

Актер Чедвик Боузман (1976−2020).

29 ноября в православном календаре

Православные 29 ноября чтут память Левия Матфея — одного из 12 апостолов, автора Евангелия от Матфея.

Именины

В этот день именины у Федора, Михаила, Николая, Сергея, Матвея, Ивана, Макара, Дмитрия, Василия и Виктора.

29 ноября в народном календаре

29 ноября отмечается память Левия Матфея — одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В этот день люди обращали внимание на погоду: если случалась оттепель, то крестьяне говорили: «На Матвея земля преет». Ну, а если дули ветры, значило, что долго будет вьюжить. В этот день люди также ходили в гости друг к другу, накрывались постные, но щедрые столы, велись долгие вечерние разговоры.

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