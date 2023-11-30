Часть жителей Хабаровского края скоро могут остаться без загранпаспортов

В России 11 декабря 2023 года вступают в силу новые правила выезда и въезда в страну. Ряд категорий граждан должны будут сдать свои загранпаспорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Граждане, имеющие ограничения на поездки, в течение пяти дней после получения уведомления о запрете на выезд должны сдать загранпаспорта на хранение в МВД. В противном случае документы будут считаться недействительными. Сдать свои загранпаспорта должны будут призывники, которым вручены повестки военного комиссариата, граждане, проходящие альтернативную службу, и мобилизованные.
Также в категорию лиц, кому ограничен выезд, входят:
— действующие сотрудники ФСБ;
— бывшие сотрудники ФСБ на срок до пяти лет со дня увольнения с военной службы;
— граждане, имеющие доступ к гостайне (в течение пяти лет после последнего ознакомления с секретной информацией);
— банкроты, до вынесения арбитражным судом определения о завершении или прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
— подозреваемые либо обвиняемые — до вынесения приговора суда;
— осужденные — до отбытия наказания либо до освобождения от него;
— уклоняющиеся от исполнения обязательств, наложенных на них судом.
В последнем случае это могут быть должники, имеющие задолженность по алиментам или по компенсациям за вред здоровью или морального вреда. В случаях, когда запрет на выезд связан с доступом к гостайне, документ можно сдать работодателю. После окончания ограничения на выезд загранпаспорт вернут владельцу.