30 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 1 декабря
Этот день является 335-м в григорианском календаре. До конца года остается 30 дней. Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.
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Что интересного произошло 1 декабря
В Казахстане 1 декабря отмечают День первого президента. Именно 1 декабря 1991 года прошли первые всенародные выборы, на которых Нурсултан Назарбаев набрал 98,7% голосов избирателей. С 2012 до 2022 года этот день праздновался в статусе государственного праздника. Однако в сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому День первого президента исключен из числа государственных праздников и поставлен в разряд «общественно-значимых».
Также 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения, и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни и возможности отметить такие достижения, как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.
В России 1 декабря отмечают День невролога. Праздник пока не закреплен в перечне памятных дат России, известен не всем медицинским работникам и не получил большой популярности во многих странах. Знания неврологии необходимы при заболеваниях сердечно-сосудистой, нервной системы, комплексных недугах.
Исторические события 1 декабря в мире
Исторические события 1 декабря в Казахстане.
Дни рождения знаменитостей 1 декабря в мире
Кто родился 1 декабря в Казахстане
В 1965 году родился Асет Курмангалиев — экс-глава правления АО «НК “Казахстан Инжиниринг”.
День смерти знаменитостей 1 декабря в мире
В 1994 году умерла Вера Кузнецова — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР;
в 2001 году умер Павел Садырин — советский футболист, российский футбольный тренер;
в 2019 году умер Марис Янсонс — латвийский и российский дирижер, народный артист РСФСР.
1 декабря в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Платон и Роман Зимоуказатели. Православная церковь в этот день вспоминает мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского, которых в народе прозвали Зимоуказателями за то, что по первому зимнему дню можно определить, какой будет погода весь сезон.
1 декабря — День ангела
Сегодня День ангела празднуют Платон, Роман и Николай.