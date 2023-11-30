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Главные новости к вечеру 30 ноября
30 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какой сегодня праздник: 1 декабря

Этот день является 335-м в григорианском календаре. До конца года остается 30 дней. Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.

Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 1 декабря

В Казахстане 1 декабря отмечают День первого президента. Именно 1 декабря 1991 года прошли первые всенародные выборы, на которых Нурсултан Назарбаев набрал 98,7% голосов избирателей. С 2012 до 2022 года этот день праздновался в статусе государственного праздника. Однако в сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому День первого президента исключен из числа государственных праздников и поставлен в разряд «общественно-значимых».

Также 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения, и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни и возможности отметить такие достижения, как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.

В России 1 декабря отмечают День невролога. Праздник пока не закреплен в перечне памятных дат России, известен не всем медицинским работникам и не получил большой популярности во многих странах. Знания неврологии необходимы при заболеваниях сердечно-сосудистой, нервной системы, комплексных недугах.

Исторические события 1 декабря в мире

  • 1800-й — Вашингтон стал столицей США;
  • 1918-й — основан Центральный Аэрогидродинамический институт (ЦАГИ);
  • 1945-й — создана Международная демократическая федерация женщин;
  • 1996-й — начал вещание телеканал «СТС».

Исторические события 1 декабря в Казахстане.

  • 1935-й — создан один из старейших театров кукол Казахстана — Государственный театр кукол Алматы;
  • 1959-й — в свет вышел первый номер газеты «Спорт» на русском и казахском языках;
  • 2005-й — в Кызылорде введена в эксплуатацию газотурбинная станция общей мощностью 50 мегаватт;
  • 2010-й — в Астане открылся саммит ОБСЕ.

Дни рождения знаменитостей 1 декабря в мире

  • В 1896 году родился Георгий Жуков — советский военачальник. Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей. В послевоенные годы получил народное прозвище — Маршал Победы. Министр обороны СССР (1955−1957);
  • в 1922 году родился Всеволод Бобров — советский футболист, хоккеист, футбольный и хоккейный тренер. Легендарный спортсмен, снискавший славу на футбольном поле в матчах за московское «Динамо»;
  • в 1935 году родился Вуди Аллен — американский кинорежиссер, актер-комик, продюсер, четырехкратный обладатель премии «Оскар», писатель, автор многочисленных рассказов и пьес;
  • в 1956 году родился Амаяк Акопян — советский и российский актер, артист цирка, иллюзионист. Заслуженный артист России. Сын циркового фокусника-манипулятора Арутюна Акопяна.

Кто родился 1 декабря в Казахстане

В 1965 году родился Асет Курмангалиев — экс-глава правления АО «НК “Казахстан Инжиниринг”.

День смерти знаменитостей 1 декабря в мире

В 1994 году умерла Вера Кузнецова — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР;

в 2001 году умер Павел Садырин — советский футболист, российский футбольный тренер;

в 2019 году умер Марис Янсонс — латвийский и российский дирижер, народный артист РСФСР.

1 декабря в православном календаре

Сегодня отмечается народный праздник Платон и Роман Зимоуказатели. Православная церковь в этот день вспоминает мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского, которых в народе прозвали Зимоуказателями за то, что по первому зимнему дню можно определить, какой будет погода весь сезон.

1 декабря — День ангела

Сегодня День ангела празднуют Платон, Роман и Николай.

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