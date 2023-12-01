13:47 (мск), источник: Комсомольская правда
С 1 декабря в Ростовской области запретили использование пиротехники
Запрет на пиротехнику вступил в силу в Ростовской области в декабре 2023 года.
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С 1 декабря 2023 года в Ростовской области вступил в силу запрет на использование пиротехники. Соответствующий указ ранее подписал губернатор Василий Голубев.
Ограничения ввели до 1 марта 2024 года. Нельзя будет запускать фейерверки и другую пиротехнику, которую обычно применяют на улице. Хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня разрешены.
Меры могут продлить в случае необходимости.
Напомним, временный запрет глава региона утвердил на основании рекомендаций оперативного штаба региона. Информацию уже довели до МВД, МЧС, а также глав городов и районов Дона.
Жители Ростовской области до этого не раз поднимали тему отмены фейерверков. Одни признавались, что их пугают громкие звуки, другие были недовольны тем, что салюты иногда запускают без повода. В ноябре 2023 года ростовчане предложили властям штрафовать шутников с пиротехникой.