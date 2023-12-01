14:37 (мск), источник: Ведомости
Дирижер и худрук Мариинки Валерий Гергиев возглавил Большой театр
Его бывший руководитель Владимир Урин попрощался с коллективом 30 ноября.
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Директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев стал новым руководителем Большого театра на ближайшие пять лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее директор Большого Театра Владимир Урин попрощался с коллективом Большого театра, заявив, что 30 ноября стало его последним днем работы. По данным Forbes, Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию, об этом же сообщило 1 декабря правительство России.
О планах объявить Гергиева руководителем Большого театра 1 декабря накануне сообщил источник «Ведомостей». Несмотря на то, что Гергиев теперь будет возглавлять два театра, какое-либо юридическое объединение Мариинки и Большого театра затруднительно, подчеркнул собеседник. По его словам, примеры, когда один человек руководит несколькими учреждениями, в России есть и в этом нет «ничего сверхъестественного». В октябре 2021 г. гендиректором МХАТ им. М. Горького стал худрук Михайловского театра Владимир Кехман. Он и сейчас совмещает обе должности.
На полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге Гергиев говорил, что «не искал возможности работать еще больше», при этом «работать в своей стране» он считает «необходимым и нужным». В Кремле вопрос о возможных кадровых перестановках в Большом театре перенаправляли в Минкультуры, там комментариев не давали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что глава государства Владимир Путин не общался на полях форума в Санкт-Петербурге ни с Уриным, ни с Гергиевым. Он напомнил, что такие кадровые решения президент РФ не принимает.
Валерию Гергиеву 70 лет. Он родился в Москве, но вырос в Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ), где учился в музыкальном училище по классам фортепиано и дирижирования. В 1977 г. окончил Ленинградскую консерваторию по классу дирижирования, после чего был приглашен в Кировский театр (ныне — Мариинский театр) в качестве ассистента главного дирижера Юрия Темирканова.
Спустя 11 лет Гергиев стал музыкальным руководителем Мариинки, а в 1996 г. — художественным руководителем и директором театра. По его инициативе в театре начали регулярно проводить крупные тематические фестивали, приуроченные к юбилеям композиторов. Также под руководством Гергиева в 2006 г. в Мариинском театра был открыт концертный зал, в 2013 г. — вторая сцена (Мариинский-2). Кроме того, с 2016 г. у театра появился филиал во Владивостоке (Приморская сцена), с 2017 г. — во Владикавказе.
Ранее «Ведомости» писали, что рассматривается и другая возможность — создания объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. Но от такой идеи было решено отказаться.