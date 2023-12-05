5 декабря, источник: АиФ Казань
ФАС проверяет минздрав РТ из-за отказа частных клиник от проведения абортов
Представитель пресс-службы Минздрава Татарстана подтвердил прибытие запроса от ФАС, однако отказался давать комментарии.
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Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации организовывает проверку деятельности Министерства здравоохранения Татарстана и Крыма на возможное нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщается в телеграм-канале «Кровавая барышня».
Журналистка Ксения Собчак сообщила, что частные клиники этих регионов отказываются проводить аборты после указаний соответствующих ведомств. Представитель пресс-службы Минздрава Татарстана подтвердил прибытие запроса от ФАС, однако отказался давать комментарии. «ФАС России рассматривает обращение от
Согласно обращению, частные медицинские организации, имеющие необходимую лицензию на предоставление данной медицинской услуги, отказывают пациентам в проведении абортов после получения предложений от региональных управлений здравоохранения. ФАС России просит Минздрав Республики Крым и Минздрав Республики Татарстан предоставить письменные пояснения по данному вопросу в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса.
Ранее в минздраве Татарстана прокомментировали запрет абортов в частных клиниках.