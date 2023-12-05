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5 декабря, источник: АиФ Казань

ФАС проверяет минздрав РТ из-за отказа частных клиник от проведения абортов

Представитель пресс-службы Минздрава Татарстана подтвердил прибытие запроса от ФАС, однако отказался давать комментарии.

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации организовывает проверку деятельности Министерства здравоохранения Татарстана и Крыма на возможное нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщается в телеграм-канале «Кровавая барышня».

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что частные клиники этих регионов отказываются проводить аборты после указаний соответствующих ведомств. Представитель пресс-службы Минздрава Татарстана подтвердил прибытие запроса от ФАС, однако отказался давать комментарии. «ФАС России рассматривает обращение от 10.11.2023 г., касающееся возможных нарушений антимонопольного законодательства со стороны Минздрава Республики Крым и Минздрава Республики Татарстан», — гласит документ, скан которого опубликовала Собчак.

Согласно обращению, частные медицинские организации, имеющие необходимую лицензию на предоставление данной медицинской услуги, отказывают пациентам в проведении абортов после получения предложений от региональных управлений здравоохранения. ФАС России просит Минздрав Республики Крым и Минздрав Республики Татарстан предоставить письменные пояснения по данному вопросу в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса.

Ранее в минздраве Татарстана прокомментировали запрет абортов в частных клиниках.

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