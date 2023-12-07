За скрученный пробег автомобиля могут начать сажать на три года

По словам главы Ассоциации Российские Автодилеры (РОАД) Алексея Подщеколдина, возможное наказание за манипуляции с пробегом составит от 100 до 300 тысяч рублей. Что касается повторных нарушений, то при двух и более нарушениях будет возбуждено уголовное дело, при возможном наказании от одного года до трех лет, включая исправительные работы и другие санкции.
«Мы хотим, чтобы показания пробега вносили дилеры при обслуживании автомобилей, страховые компании, то есть точек, где делается обязательная отметка, было больше», — цитирует auto.mail.ru Алексея Подщеколдина. Он отметил, что РОАД принимает участие в разработке законопроекта и поддерживает контакт с властями, которые будут инициировать изменения в законодательстве в указанной сфере. В апреле этого года Ассоциация направила свои предложения относительно наказания за изменение пробега автомобилей в Министерство финансов. Подщеколдин уточнил, что необходимо внести поправки в Административный и Уголовный кодексы, а также в правила регистрации транспортных средств. Кроме того, должны быть разработаны соответствующие постановления МВД и Федеральной Таможенной Службы, а также другие документы.