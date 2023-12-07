7 декабря, источник: Комсомольская правда
Из-за наступивших морозов пермякам напомнили телефоны экстренных служб
Куда позвонить и обратиться, если во время наступивших в Прикамье холодов случилось ЧП.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
— Ударили морозы, а у нас дома вода пропала! — с тревогой сообщила нам пермячка Анна. — Сначала горячая, а теперь и холодная! Видимо не выдерживают сети морозов. Куда нам обращаться?
Коммунальные аварии — это всегда беда. Но в такую затяжную стужу, которая охватила Прикамье, — особенно.
Мы решили напомнить аварийные телефоны, чтобы они были у вас всегда под рукой.
Выручит тревожный телефон
Как сообщил на своей странице ВКонтакте губернатор Дмитрий Махонин, в связи с наступившими аномальными морозами в Пермском крае создан оперативный штаб по проблемам ЖКХ. Он пообещал, что аварийные бригады будут переведены в режим повышенной готовности на случай возможных происшествий, в усиленном режиме будут работать и коммунальные и дорожные службы.
В штаб позвонить будет нельзя. Глава региона напомнил, что в случае любых происшествий, в том числе и коммунальных, можно звонить по единому номеру экстренных служб — 112. И там уже передадут ваше сообщение, кому нужно. При этом звонок тревожному телефону пройдет, даже если нет устойчивой мобильной связи.
Телефоны экстренных служб
Вроде бы номера круглосуточных телефонов экстренных оперативных служб все должны знать с детства. Но в критической ситуации люди нередко теряются. Поэтому напоминаем их еще раз:
112 — Единая диспетчерская служба Перми.
01 (010 с мобильного) — пожарная охрана.
02 (020) — полиция.
03 (030) — скорая медицинская помощь.
04 (040) — аварийная служба газовой сети.
Полиция, ГИБДД, медицина, пропавшие родственники
Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю — 210−42−75 Оперативный дежурный Центра медицины катастроф −241−44−44 Дежурная часть ГУВД по Пермскому краю — 246−77−00 Дежурная часть ГИБДД ГУВД по Пермскому краю — 246−73−00 Круглосуточная справочная по аптекам — 249−44−44 Справочная скорой помощи (о пропавших людях) — 236−17−49.
Аварийные службы Перми
В Перми по любой проблеме ЖКХ можно позвонить, в том числе, в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Перми — 2−059−059.
Другие аварийные телефоны по проблемам ЖКХ:
Центральная диспетчерская служба ЖКХ администрации города Перми (прорвало трубу, канализацию, отопление, отключили свет) — 057 (круглосуточно).
Тепловые сети (горячее водоснабжение, отопление) — 259−39−98.
Водоканал (холодное водоснабжение, канализация) — 210−06−80 или 068 (с мобильных телефонов).
Горэлектросеть — 200−63−00.
Горгаз — 104 аварийная.
Единый клиентский центр «Газпром межрегионгаз Пермь» — 291−93−20.
Аварийная диспетчерская по газу — 282−52−10.
«Горячая линия» департамента дорог и транспорта администрации города Перми — 250−25−50.
Вывоз мусора — 236−90−55.
Отделы ЖКХ администраций районов Перми
Иногда в случае коммунальной аварии, которая вовремя не устраняется, полезно бывает также позвонить в подразделения районных администраций, которые занимаются коммунальными вопросами:
— Индустриальный — 227−94−14, 227−90−87;
— Свердловский — 244−13−89, 244−40−13;
— поселок Новые Ляды — 295−85−67, 295−85−82;
— Ленинский — 212−13−63, 212−33−74;
— Мотовилихинский — 260−37−77;
— Орджоникидзевский — 263−47−26, 263−54−01;
— Кировский — 205−62−18, 205−62−16;
— Дзержинский — 246−55−42, 246−61−37.
Телефоны и адреса травмпунктов
Холода нынче сопровождаются очень высоким атмосферным давлением. Медики советуют быть очень осторожными на улицах — из-за погодных аномалий может, например, закружиться голова. На всякий случай сообщаем, где в Перми находятся и как работают травмпункты.
Индустриальный район — ул. Братьев Игнатовых, 3, тел. 221−82−22 — круглосуточно. Свердловский район — ул. Куйбышева, 111, тел. 281−39−10 — круглосуточно. Мотовилихинский район — ул. КИМ, 2, тел. 260−25−15 — круглосуточно. Ленинский район — ул. Циолковского, 4, тел. 260−47−47 — с 8.00 до 22.00. Дзержинский район — шоссе Космонавтов, 108, тел. 238−07−67 — с 8.00 до 21.30. Кировский район — ул. Липатова, 19, тел. 282−76−02 — круглосуточно. Орджоникидзевский район — ул. Писарева, 56, тел. 284−86−98 — круглосуточно.