7 декабря, источник: АиФ Крым
По 20 рублей за штуку. В Крыму цена на яйца достигла двухсот рублей
Власти полуострова пытаются сдержать цены на продукт.
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В Крыму начали продавать яйца поштучно, чтобы не пугать покупателей высоким ценником. А он продолжает стремительно расти. Власти полуострова пытаются бороться с розничными торговыми сетями и немного сбить цену на куриные яйца.
Корреспондент krym.aif.ru прошлась по магазинам.
Яица поштучно.
В одном из магазинов «у дома» в Севастополе уже устали менять ценник на яйца. Последние пару недель цена растет буквально каждый день. Когда стало понятно, что десяток стоит уже 200 рублей, в магазинах испугались, что ценник будет просто отпугивать покупателей.
«Яйца расфасованы по пять и десять штук, и продаются поштучно — 20 рублей за штуку. Но купить одно или два яйца нельзя, только пакетом», — прокомментировала продавец в магазине.
Тем временем в Симферополе стоимость яиц также приближается к отметке в двести рублей. В сети магазинов «Яблоко» десяток стоит уже 176 рублей, в «Метро» можно еще купить за 139 рублей, на рынке за — 150−160 рублей.
Еще в середине ноября на полуострове в среднем десяток яиц стоил 100−120 рублей.
Почему так дорого?
Ценник на яйцо зависит от цен на ГСМ, различных добавок для кур, от закупки и транспортировки с материка и недостатка собственных ферм в Крыму, сообщил председатель Ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Карпов.
«В отличие от материка, где цены на куриные яйца зависят от различных факторов, таких как стоимость транспортировки яиц и использование специальных добавок для птиц, на полуострове добавляется еще и стоимость закупки и транспортировки с материка. Местных ферм, производящих яйца, не хватает, что и становится причиной роста цен на этот товар в магазинах», — пояснил эксперт. По словам Карпова, достичь соглашения с розничными торговыми точками крайне затруднительно. Лишь крупные мегамаркеты идут на уступки, но это им совершенно не выгодно. Понижая цену на яйца, они не получают никакой прибыли. В более долгосрочной перспективе одним из решений для полуострова могло бы стать наращивание собственной производственной базы.
Пути решения.
Предполагается, что уже в декабре в Крыму куриные яйца категории С3 будут стоить меньше 100 рублей. Этого удастся достичь благодаря договоренности с торговыми сетями о нулевой наценке на данный продукт.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали глава минсельхоза республики Андрей Савчук и замминистра промышленной политики региона Ирина Мезавцова.
По словам Савчука, в Крыму работает три наиболее крупных производителя. Один из них в этом году сумел на 12% нарастить производство яиц категории С3 — наиболее дешевых по сравнению с другими сортами.
«Мы совместно с минсельхозом и ФАС провели совещание, куда пригласили производителей яиц, а также торговые сети, которые взяли на себя обязательства по установлению нулевой наценки. То есть сети будут продавать яйцо по той цене, по которой его реализует производитель. Это мы увидим уже в декабре», — сообщила Ирина Мезавцова.
При этом она отметила, что «социальные» яйца категории С3 уже можно приобрести на традиционных сельскохозяйственных ярмарках, которые теперь проходят каждую неделю. Интересно, что в соседнем с Крымом Краснодарском крае многие продукты питания, в том числе яйца, дешевле. По словам Савчука, это объясняется тем, что на Кубани меньше проблем с ассортиментом кормов, таких как соя, кукуруза и смешанные сухие компоненты. Логистика их доставки с материковой части в Крым способствует прибавке к конечной цене продукта на полуострове.