8 декабря, источник: Newslab.ru
Красноярцам рассказали, как пережить сильнейшие морозы без ЧП
Сотрудники МЧС и Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору одежды и поведению на улице.
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В связи с установлением в Красноярском крае аномально-холодной погоды, сотрудники МЧС и Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать ряд правил, которые помогут избежать обморожений и других происшествий.
В первую очередь, необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья: все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием, нельзя использовать самодельное электрооборудование и перегружать сеть большим количеством включенных электроприборов.
«Никогда не выходите в холод на голодный желудок — съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая или кофе. Надо чтобы организм тратил на обогрев энергию пищи, а не свою собственную, — поясняют в МЧС. — Лицо и руки желательно смазать защитным жирным кремом, но, ни в коем случае не увлажняющим, который содержит в своем составе много воды. Старайтесь тепло одеваться. Одежда должна быть лёгкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего приобрести специальное термобелье, оно прекрасно сохранит тепло вашего тела. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки или две пары хлопчатобумажных, а на руки — не перчатки, а варежки (из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри), обязательно носить головной убор, прикрывающий уши, и шарф».
На улице нужно не стоять, а постоянно двигаться, особенно в ожидании на остановке общественного транспорта. «Если чувствуете, что холод совсем невыносим, а идти надо, то передвигайтесь перебежками с остановками в кафе, магазинах и подъездах. Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом», — рассказали спасатели.
Если сильно замёрзли и перестали чувствовать нос, кончики ушей, пальцы рук и ног, то ни в коем случае не отогревайте их горячей водой и не растирайте снегом. Это может привести к необратимым изменениям в тканях организма. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую тёплую материю (полотенце, шерстяной платок
«При возвращении с мороза домой не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ, или ванну. При резкой смене температуры (от −20 до +20) может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с непредсказуемыми последствиями. Организм должен в течение 20−30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре», — пояснили в МЧС.
Также в мороз рекомендуется воздержаться от турпоходов, рыбалки и поездок на личном автомобиле на дальние расстояния. Если ехать все же нужно, возьмите с собой заряженный телефон, запас топлива, продуктов питания, тёплые вещи, буксировочный трос и инструменты для ремонта авто.