00:46 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Что произошло за день? 9 декабря
Начался официальный визит Александра Лукашенко в страны Африки. Первая остановка — Экваториальная Гвинея, где его встретили с песнями и танцами.
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Начался официальный визит Александра Лукашенко в страны Африки. Первая остановка — Экваториальная Гвинея, где его встретили с песнями и танцами.
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