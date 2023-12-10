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00:46 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Что произошло за день? 9 декабря

Начался официальный визит Александра Лукашенко в страны Африки. Первая остановка — Экваториальная Гвинея, где его встретили с песнями и танцами.

Источник: Reuters

Начался официальный визит Александра Лукашенко в страны Африки. Первая остановка — Экваториальная Гвинея, где его встретили с песнями и танцами.

Соглашение об отмене виз между Беларусью и Вьетнамом может заработать в 2024 году. К этому времени планируется запустить и прямое авиасообщение.

ГАИ проводит профилактические отработки на автодорогах в выходные. Традиционно — выявление бесправников и пьяных водителей. Но стоит расслабляться и пешеходам, особенно пренебрегающим требованиями ПДД и игнорирующим использование световозвращателей.

В Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды из-за мирового спада экономики. Высокая инфляция в США и Европе и безработица среди китайской молодежи негативно сказываются на продажах. Однако цены на свои товары бренд продолжит повышать.

К Новому году готовятся как взрослые, так и дети. Первые спешат закрыть рабочие вопросы и найти хорошие подарки. А вторые стараются побыстрее определиться, какое из их желаний самое-самое, и пишут о нем в письме Деду Морозу. Но, со временем, дети взрослеют и начинают сомневаться: а есть ли добрый волшебный дедушка на самом деле? Правильно отвечаем ребенку на самый сложный новогодний вопрос: «Деда Мороза не существует?»

Роскомнадзор проверил сериал «Слово пацана». И… нарушений не нашел. А вы смотрели уже?

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