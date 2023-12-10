Минздрав согласовал обновление вакцины «Спутник лайт»

По его словам, утром 11 декабря в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины — «коробочку, в которую составляются флакончики», согласование должно занять 1,5−2 часа.
«После этого мы имеем право ввести в электронную систему учета все 135 000 доз вакцины и начать отгрузку в регионы. Думаю, что это будет во второй половине дня понедельника или во вторник», — сказал он, уточнив, что 135 000 доз вакцины уже наработаны и готовы.
В ноябре Гинцбург сообщил, что обновленная вакцина от COVID-19 «Спутник лайт» может поступить в гражданский оборот уже в середине декабря. Минздрав России выдал разрешение на проведение исследований препарата в конце августа. Сообщалось, что их завершат 31 декабря 2024 г., в исследованиях примут участие 100 человек.
В конце октября Гинцбург также рассказал, что испытания обновленного «Спутника V» завершатся 10 декабря, в гражданский оборот вакцины поступят только в марте следующего года. По его словам, после появления штамма «кракен» эффективность прежних вакцин оказалась нулевой.
Минздрав 21 июля предложил перейти от массовой вакцинации от коронавируса к иммунизации людей из групп риска, объяснив свое решение «стабилизацией эпидемической ситуации» и «формированием высокого уровня коллективного иммунитета». Соответствующий проект приказа ведомства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Основным инвестором в разработку и производство вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» выступает Российский фонд прямых инвестиций.