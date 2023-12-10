Главное
Спецоперация на Украине
13:07 (мск), источник: Ведомости

Минздрав согласовал обновление вакцины «Спутник лайт»

Министерство здравоохранения согласовало обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник лайт», внесены изменения в инструкцию. Об этом «РИА Новости» сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, утром 11 декабря в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины — «коробочку, в которую составляются флакончики», согласование должно занять 1,5−2 часа.

«После этого мы имеем право ввести в электронную систему учета все 135 000 доз вакцины и начать отгрузку в регионы. Думаю, что это будет во второй половине дня понедельника или во вторник», — сказал он, уточнив, что 135 000 доз вакцины уже наработаны и готовы.

В ноябре Гинцбург сообщил, что обновленная вакцина от COVID-19 «Спутник лайт» может поступить в гражданский оборот уже в середине декабря. Минздрав России выдал разрешение на проведение исследований препарата в конце августа. Сообщалось, что их завершат 31 декабря 2024 г., в исследованиях примут участие 100 человек.

В конце октября Гинцбург также рассказал, что испытания обновленного «Спутника V» завершатся 10 декабря, в гражданский оборот вакцины поступят только в марте следующего года. По его словам, после появления штамма «кракен» эффективность прежних вакцин оказалась нулевой.

Минздрав 21 июля предложил перейти от массовой вакцинации от коронавируса к иммунизации людей из групп риска, объяснив свое решение «стабилизацией эпидемической ситуации» и «формированием высокого уровня коллективного иммунитета». Соответствующий проект приказа ведомства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Основным инвестором в разработку и производство вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» выступает Российский фонд прямых инвестиций.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему Венесуэла требует две трети соседней Гайаны
На форуме-выставке «Россия» прошла презентация фильма «Спасибо, родная!»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта