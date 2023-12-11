03:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Книгу «Животные острова Большой Уссурийский» издали в Хабаровске
Местный автор продолжает описывать фауну уникальной территории.
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В Хабаровске вышла из печати книга «Животные острова Большой Уссурийский. Иллюстрированный справочник фауны и истории встреч» авторства члена Русского географического общества Александра Леонкина. Издание содержит информацию и фотографии животных, которые обитают или могут заходить на остров Большой Уссурийский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..
Этот справочник является продолжением серии, которую запланировал автор. Первая книга из неё называется «Рыбы острова Большой Уссурийский», она вышла в свет в 2021 году и тоже являлась своего рода справочником об обитателях водоемов острова и омывающих его протоках и реках.
— Как и предыдущая книга она базируется на масштабном исследовании флоры и фауны островов у Хабаровска, которое провело Русское географическое общество в далеком 1996 году. Однако виды животных, которые описаны в отчете экспедиции РГО, обитают или заходят на остров до сих пор. Более того, в ходе экспедиции к описанию фауны не были добавлены летучие мыши, дальневосточная пресноводная креветка и маньчжурский рак просто потому, что в ходе четырехмесячного исследования они не были обнаружены. Также там не отмечен заход тигра, а стоит вспомнить, как Устин ходил через государственную границу с КНР в 2014 году туда и потом обратно, наделав много шума и у нас и соседей, — рассказывает Александр Леонкин.
— Прибрежная часть острова хорошо освоена рыбаками и туристами выходного дня в летний период. Для животных это, конечно, большое беспокойство, но если углубиться на территорию острова и не шуметь, то можно увидеть много кого интересного — лисицы, зайцы, выдры, енотовидные собаки, косули. Бывают встречи с медведями и кабанами, но крайне редко — кормовая база на острове для них достаточно скудна, а они как мы помним, еще иногда и наведываются с острова в Хабаровск. В нескольких местах обитают креветки и черепахи, — добавил Александр Леонкин.
Книга вышла небольшим тиражом — всего 300 экземпляров. Автор выпустил ее за свой счет, она создана в том же стиле, что и предыдущая книга про рыб — с акварельным рисунком на обложке кисти художника из Первоуральска Андрея Шевченко.