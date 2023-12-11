Электробусы вышли еще на четыре маршрута в трех округах столицы

«Всего за три дня — 9, 11 и 12 декабря — электробусы вышли на четыре маршрута. Сегодня Москва — № 1 в Европе по количеству этого инновационного транспорта: в городе уже более 1 тыс. 300 таких машин. До конца 2024 года получим в общей сложности 1 тыс. 200 электробусов от крупнейших российских производителей ПАО “КАМАЗ” и “Группы ГАЗ”. Мы расширяем сеть городского электрического транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Как уточняется, на электробусы перешли маршруты № 142, 807 и 974 в ЮЗАО, ЗАО и ВАО, также инновационный транспорт российского производства частично заменил автобусы на маршруте № 104 в ЗАО. В рабочие дни на этих направлениях совершается 15 тыс. поездок.