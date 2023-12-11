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Спецоперация на Украине
11:13 (мск), источник: ИА Башинформ

У молодожёнов из Башкирии потерялся сертификат на квартиру

У молодожёнов из Башкортостана Загира Сафаргалина из Сибая и Юлии Сулеймановой из Баймака потерялся пластиковый сертификат на квартиру в Уфе, который им ранее вручил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Башинформу» информированный источник рассказал, что, по предварительным данным, молодые люди сдали в багаж в аэропорту Шереметьево только пластиковую конструкцию, размерами 80 на 120 см, в коробке. Когда приземлились в аэропорту Уфы, сертификата не оказалось. Спустя время они позвонили в полицию и рассказали об утере.

«По потерявшейся табличке квартиру вероятнее всего не получить — юридической силы она сама по себе не представляет, если только на память хотели оставить. Скорее всего, на руках у молодых все же есть официальные документы на жилплощадь», — отметил собеседник информагентства и добавил, что аэропорт вылета должен был отследить, куда полетел сертификат.

Межу тем, информагентству в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте прокомментировали, что к ним действительно поступило сообщение об утере пластикового сертификата, его ищут.

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