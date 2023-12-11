У молодожёнов из Башкирии потерялся сертификат на квартиру

«Башинформу» информированный источник рассказал, что, по предварительным данным, молодые люди сдали в багаж в аэропорту Шереметьево только пластиковую конструкцию, размерами 80 на 120 см, в коробке. Когда приземлились в аэропорту Уфы, сертификата не оказалось. Спустя время они позвонили в полицию и рассказали об утере.
«По потерявшейся табличке квартиру вероятнее всего не получить — юридической силы она сама по себе не представляет, если только на память хотели оставить. Скорее всего, на руках у молодых все же есть официальные документы на жилплощадь», — отметил собеседник информагентства и добавил, что аэропорт вылета должен был отследить, куда полетел сертификат.
Межу тем, информагентству в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте прокомментировали, что к ним действительно поступило сообщение об утере пластикового сертификата, его ищут.