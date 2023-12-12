Микоплазменная пневмония: симптомы, осложнения, лечение, опасность для детей и взрослых, кто в зоне риска, что говорят врачи

Микоплазменная пневмония — этот диагноз был не на слуху до недавнего времени, хотя вспышки этой бактериальной инфекции случались и ранее. В конце ноября 2023 Всемирная организация здравоохранения забила тревогу, усмотрев в Китае подъем заболеваемости среди детей. Осенью врачи ряда европейских стран также констатировали подъем заболеваемости микоплазменной пневмонией.
Разбираемся, что же это такое микоплазменная пневмония, которая является одной из разновидностей атипичной пневмонии, каковы ее симптомы, осложнения, лечение, в чем опасность для детей и взрослых, как распознать и не пропустить. И почему кашель при микоплазменной пневмонии может не проходить несколько месяцев.
Кстати, в соседней с Беларусью России регистрируются отдельные случаи микоплазменной инфекции, сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
«Так же, как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции», — отметили в ведомстве.
Что же касается стран ЕС, то в Германии зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией и чаще всего болеют дети от 5 до 16 лет, некоторые из них — тяжело. Также вспышки заболевания есть во Франции, Италии, куда нередко ездят в отпуск белорусы.
Симптомы микоплазменной инфекции, микоплазменной пневмонии
Микоплазмы — бактерии, которые внедряются внутрь клеток, поэтому их часто путают с вирусами.
Микоплазменная инфекция (Mycoplasma pneumonia) — не такой редкий «зверь». Ее вспышки медики фиксируют раз в 3−4 года.
Что касается симптомов, то болезнь протекает как ОРВИ. Главный «красный флажок» этой инфекции обозначила российский терапевт Ольга Сухарева — мучительный сухой кашель при высокой, до 39 градусов, температуре тела и интоксикация.
Что касается причины трудноизлечимого кашля при заражении микоплазменной инфекцией, то, по словам врачей, микоплазма обладает скользящими движениями и специфическими органеллами на кончиках, которые помогают ей проникать между ресничками эпителия трахеи и бронхов, что приводит к повреждению эпителия.
Считается, что длительный рефрактерный (трудноизлечимый) кашель возникает из-за угнетения движения ресничек.
Осложнения микоплазменной инфекции
Главврач российской клиники «Лидер медицина», педиатр, инфекционист Евгений Тимаков отметил в интервью kp.ru, что симптомы могут быть и такие — одышка, озноб и потливость, мышечные и головные боли, отсутствие сил. В общем, все признаки стандартных ОРВИ, но с затяжным характером (кашель может не проходить несколько месяцев).
«Опасность в том, что бактерии и вирусы, поражая бронхи и легкие, могут вызвать сердечно-легочную недостаточность с кислородным голоданием. А также осложнения с интоксикацией, присоединением вторичной инфекции, вплоть до сепсиса и осложнений, требующих реанимационных пособий. В некоторых случаях случаются и летальные исходы».
констатировал Евгений Тимаков.
Медик посоветовал родителям болеющих детей обращать внимание на их дыхание. Если оно стало прерывистым, тяжелым, со свистом, тем более, если меняется цвет кожных покровов до синюшного, — срочно к врачу.
Переход микоплазменной инфекции в пневмонию.
В 30% случаев микоплазменная инфекция приводит к атипичной пневмонии. Это утверждает российский терапевт Ольга Сухарева.
Российский популяризатор науки Евгений Недильский, на которого ссылается kp.ru, отмечает, что атипичная пневмония наращивала свои темпы более медленно — она неторопливо передается между людьми, медленнее развивается (то есть количество бактерий в пораженном организме растет дольше по сравнению с вирусами). Да и инкубационный период у атипичной пневмонии длительный — от одной до трех недель (здесь подробнее).
Диагностика, лечение микоплазменной инфекции
Медики диагностируют микоплазменную инфекцию в том числе с помощью мазка из носоглотки ПЦР для определения ДНК микроорганизма.
Что же касается лечения, то как отметила Ольга Сухарева, «привычные» антибиотики на эту бактерию не действуют.
Микоплазменная пневмония, зона риска
Чаще всего микоплазменной инфекцией болеют дети младшего возраста. Но подцепить эту болячку может любой человек. Об этом предупредил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщает kp.ru.
Он также добавил, что чаще всего вирус, вызываемый микроорганизмом Mycoplasma pneumoniae встречается в осенне-зимний период. Поражаются верхние и нижние дыхательные пути. В целом, заболевание протекает как обычная простуда, бронхит или пневмония.
Заболевают микоплазменной инфекцией чаще всего люди с ослабленным иммунитетом или те, кто совсем недавно переболел и восстанавливаться после другого ОРИ, отметила российский терапевт Ольга Сухарева.