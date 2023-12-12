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16:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Нижегородцам предложили потерпеть с вакцинацией детей от кори до 2024 года

Минздрав Нижегородской области предложил нижегородцам подождать с вакцинацией детей против кори до первого квартала 2024 года.

Источник: Коммерсантъ

В социальных сетях региона на странице губернатора Глеба Никитина нижегородка Марина Корнилова пожаловались, что в больницах детям шести лет отказывают в ревакцинации против кори, краснухи и паратита. По ее словам, врачи ссылаются на отсутствие необходимой вакцины.

Вместо губернатора ответил областной минздрав. По его данным, поступление вакцины в Нижегородскую область ожидается в первом квартале 2024 года. «Нас Минздрав РФ, к сожалению, не информирует о причине такой задержки. Там что-то связано с их изготовлением, с технологией. Подождите, пожалуйста», — сообщили в нижегородском минздраве. Нижегородцы пообещали обратиться со своей жалобой к президенту.

Как писал «Ъ-Приволожье», ранее нижегородский минздрав обещал решить вопрос с дефицитом вакцины против кори до конца 2023 года. Отметим, что в середине ноябре на запрос «Ъ-Приволжье» о ситуации с запасом вакцин от кори министерство здравоохранения официально заявило, что «в регионе существует достаточный запас противокоревой вакцины».

Андрей Репин.

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