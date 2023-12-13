09:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Фанаты переживают за тяжелобольного Сергея Галицкого: «Плохо выглядит»
Боец Хабиб Нурмагомедов посетил парк «Краснодар» и встретился с Сергеем Галицким.
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В полку футбольных фанатов клуба «Краснодар» прибыло. К рядам черно-зеленых болельщиков присоединился Хабиб Нурмагомедов. Российский боец провел несколько дней в Краснодаре. В столице Кубани он посетил одну из главных ее достопримечательностей — стадион «Краснодар». Домашняя арена «быков» спортсмена не оставила равнодушным.
«Самый лучший стадион не только в России, но и в Европе», — комментировали подписчики.
Боец ММА сначала насладился игрой футболистов. К слову, «Краснодар» победил ЦСКА со счетом 1:0 и ушел лидером на зимний перерыв в РПЛ. Команда заняла 1-е место в турнирной таблице. А затем с Нурмагомедовым встретился с президентом футбольного клуба Сергеем Галицким. Общую фотографию с ним Хабиб Нурмагомедов выложил в своих соцсетях.
Сергей Галицкий уже давно не появлялся на публике и избегал фотосессий. Поэтому вид мецената и бизнесмена не на шутку встревожил поклонников футбольного клуба. Сергей Николаевич выглядит на снимке уставшим и болезненным. О том, что он тяжело болен, Сергей Галицкий признался в 2021 году.
«Наверное, не секрет для краснодарцев, что я болею. К сожалению, у меня сейчас такой период в жизни, когда я не могу посещать домашние игры в том количестве, как хотелось бы и необходимо президенту. Это жизнь, ты не всегда являешься хозяином судьбы. Я, к сожалению, не в той форме и некоторые игры пропускаю», — признался на YouTube-канале* «Коммент. Шоу» Сергей Галицкий.
В 2022 году Юрий Газинский раскрыл новые подробности болезни бизнесмена. Футболист играл за «Краснодар» девять лет — с 2013-го по 2022-й. И поэтому многие перемены в состоянии и внешнем виде создателя клуба не смогли утаиться от его глаз.
«Догадки были, потому что Галицкий отсутствовал на тренировках и матчах. Раньше на сборы всегда прилетал, а тут не было. Сначала думали, может, в отпуске где-то. Потом поняли, что столько в отпуске невозможно находиться. Никто из сотрудников ничего не говорил. Это личное. Для многих он максимально близкий человек и такая новость воспринимается серьезно», — заявил игрок в интервью порталу Чемпионат.ком.
О чем Хабиб Нурмагомедов общался с Сергеем Галицким — осталось тайной. Но экс-чемпион UFC в легком весе также побывал в Академии ФК «Краснодар», где встретился с воспитанниками и ответил на их вопросы. Не стал отказываться Нурмагомедов и от визита в «Японский сад». Там он посетил ресторан.
Это не первый визит бойца на Кубань. В 2019 году Хабиб Нурмагомедов уже прилетал в Краснодарский край. В Краснодаре его встретили хлебом с солью, а армия поклонников буквально не давала прохода.
"Я в Краснодаре второй или третий раз в жизни. И мне очень приятно приезжать, встречаться и общаться, особенно, когда на таких встречах присутствуют дети, подрастающее поколение. Надеюсь, эта встреча принесет пользу. Если хотя бы одному человеку принесет, я буду очень рад! Спасибо за хлеб-соль, за встречу! — рассказал четыре года назад Хабиб.
Кстати, если бы не борьба, Хабиб Нурмагомедов стал бы футболистом. Один из сильнейших бойцов мира общается с Криштиану и болеет за «Реал». У него даже есть своя команда в чемпионате Дагестана.