06:19 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
Пока вы спали: сильная вспышка на Солнце и популярные московские секты 90-х
Новая подборка самых ярких новостей России и мира.
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Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие годы, Китай успешно запустил экспериментальный возвращаемый космоплан, а на Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет. Об этом читайте в новой подборке самых ярких новостей России и мира.
Xinhua: Китай успешно запустил экспериментальный возвращаемый космоплан
Китай успешно запустил экспериментальный возвращаемый воздушно-космический летательный аппарат. Об этом сообщило агентство Xinhua (18+).
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Палата представителей конгресса США 14 декабря одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался 1 октября) в размере $886,3 млрд, сообщает издание The Hill (18+).
На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет
Самая мощная вспышка за последние шесть лет зафиксирована на Солнце. Она была отмечена в четверг в районе 20 часов по московскому времени, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Трудное лишение: Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие годы
Запуск переговоров ЕС с Украиной вовсе не означает, что Киев станет членом Евросоюза в ближайшие годы, заявил «Известиям» (18+) депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. 14 декабря лидеры стран ЕС приняли решение о старте переговорного процесса с Украиной и Молдавией о вступлении в объединение, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в союз. Возможный старт переговоров ожидается в марте. Ранее главным противником присоединения Киева к блоку оставалась Венгрия, и ее позиции придерживалась Словакия и Австрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что воздержался от голосования по Украине. На этом фоне эксперты считают, что решение Европейского совета законно, но политически нелегитимно.
Названы самые популярные московские секты 90-х
Популярные в 1990-х столичные секты перечислил в разговоре с «Мослентой» (18+) принявший ислам путешественник из Москвы Антон Кротов. В 1993-м он впервые прочел Коран и начал посещать разные религиозные места, слушать «знающих истину» людей, задавать им вопросы.