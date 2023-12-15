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06:19 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

Пока вы спали: сильная вспышка на Солнце и популярные московские секты 90-х

Новая подборка самых ярких новостей России и мира.

Источник: IrkutskMedia.ru

Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие годы, Китай успешно запустил экспериментальный возвращаемый космоплан, а на Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет. Об этом читайте в новой подборке самых ярких новостей России и мира.

Xinhua: Китай успешно запустил экспериментальный возвращаемый космоплан

Китай успешно запустил экспериментальный возвращаемый воздушно-космический летательный аппарат. Об этом сообщило агентство Xinhua (18+).

Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд

Палата представителей конгресса США 14 декабря одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался 1 октября) в размере $886,3 млрд, сообщает издание The Hill (18+).

На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет

Самая мощная вспышка за последние шесть лет зафиксирована на Солнце. Она была отмечена в четверг в районе 20 часов по московскому времени, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Трудное лишение: Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие годы

Запуск переговоров ЕС с Украиной вовсе не означает, что Киев станет членом Евросоюза в ближайшие годы, заявил «Известиям» (18+) депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. 14 декабря лидеры стран ЕС приняли решение о старте переговорного процесса с Украиной и Молдавией о вступлении в объединение, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в союз. Возможный старт переговоров ожидается в марте. Ранее главным противником присоединения Киева к блоку оставалась Венгрия, и ее позиции придерживалась Словакия и Австрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что воздержался от голосования по Украине. На этом фоне эксперты считают, что решение Европейского совета законно, но политически нелегитимно.

Названы самые популярные московские секты 90-х

Популярные в 1990-х столичные секты перечислил в разговоре с «Мослентой» (18+) принявший ислам путешественник из Москвы Антон Кротов. В 1993-м он впервые прочел Коран и начал посещать разные религиозные места, слушать «знающих истину» людей, задавать им вопросы.

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