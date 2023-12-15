10:41 (мск), источник: Комсомольская правда
История повторяется: ураганы и штормы в Крыму могут стать климатической нормой
«Шторм века» в Крыму может повториться.
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Восстановление дорог, домов и линий электропередач после урагана, который бушевал над Крымом
ШТОРМ: НАЧАЛО.
Исторический факт — ноябрьскому шторму 1854 года у берегов Крыма мы обязаны появлением всемирной метеорической сети. Тогда у входа в Балаклавскую бухту, на рейде Севастополя и Евпатории стихия потопила больше 50 кораблей антирусской коалиции в Крымской войне — больших пароходов с амуницией, провиантом и боеприпасами. Следы некоторых кладоискатели ищут до сих пор — британский фрегат «Принц» ушел на дно вместе с золотом, предназначенным для выплаты жалования военным, где-то в районе Балаклавы. Но и без него потери флота были настолько огромными, что фактически это означало проигранную морскую битву. — Именно этой балаклавской буре мы обязаны появлением прогнозов погоды, и если перевести на наш календарь, то исторический шторм произошел 27 ноября, день в день, — отметил КП-Крым председатель регионального отделения Русского географического общества, замдиректора по науке комплекса «Пещера Таврида» Геннадий Самохин.
Действительно, максимальной высоты волну ветра могут разогнать именно в ноябре, и это связано с неравномерным нагреванием поверхности, из-за чего идет горизонтальное или вертикальное перемещение воздушных масс. История повторяется, и, скорее всего, дальше будет чаще, отмечает Самохин. Резко активизировалась контрастная погода, ведь климат меняется, потому что меняется Гольфстрим, которому в Крыму обязаны мягкой и теплой погодой.
ПЛЯЖИ В ЩЕПКИ.
О том, что экстремальные погодные условия становятся нормой жизни, ученые заговорили после потопа летом 2021 года. Тогда специалисты посетовали, что прогнозировать их появление сложно, когда из 59 метеостанций на полуострове остались всего 22, а гидропосты и агропосты исчезли вовсе. Их восстановление требует значительных средств, но ликвидация последствий непогоды обходится дороже. Особенно, если здания и сооружения построены с нарушением строительных норм, и возведены в зонах, где их по всем правилам быть не должно.
— На побережье строить нельзя, просто нельзя. И по факту все эти здания должны снести. Но их строят и даже продают. Получается, что если нельзя, но очень хочется, то можно найти подход, и возвести в стометровой зоне дом или гостиницу, — возмущен Самохин. — Люди хотят пляж под окнами, но пляж — это не просто место отдыха, приема солнечных и воздушных ванн. Пляж — это волногасительное сооружение, и его первичная задача снизить силу волны, принять ее на себя.
Крымчанам, чьи владения пострадали от непогоды, будет выплачена компенсация. Фото: Tg-канал главы администрации Ялты Янины Павленко.
Ширина пляжей, особенно на Западном побережье Крыма, сократилась в несколько раз по причине добычи песка со морского дна. Оставшуюся полосу делят между пляжниками и предпринимателями, обустроившими кафе, кемпинги и глэмпинги на берегу моря. Все эти площадки, домики, бунгало море превратило в щепки и вернуло обратно на берег.
СТРОИТЬ С РАСЧЕТОМ НА ПОГОДУ.
— Ветер действительно наделал много всего, но непредсказуемо для нас было то, что сделало море — вода пришла туда, где ее никогда не было, — подчеркивает организатор фестиваля «Экстрим Крым» в селе Оленевка Константин Выдыш. — Не знаю, каким чудом выстояла жилая инфраструктура, домики все были в водорослях, но пляжа не просто нет. А габаритные вещи, которые весят не одну сотню килограммов, мы находим на расстоянии 300−500 метров. Что-нибудь новое мы будем строить уже с учетом тех параметров, которые нам показала природа. Что-нибудь новое жители Межводного, Молочного, Прибрежного если и будут строить, то уже на сваях или с высоким подвалом. Печально известную улицу Симферопольскую в Евпатории, которая уходит под воду регулярно, нужно вообще переселять дальше от берега, но на это вряд ли согласятся хозяева домов, поскольку каждый квадратный метр жилья на побережье летом на вес золота. Нельзя перенести или поднять выше автодорогу Симферополь — Саки — Евпатория, которую на метр затопило. Но что можно и нужно сделать — это пересмотреть строительные нормы, которые не учитывают современные погодные условия. — Должна быть разработана стратегия адаптации, потому что все ученые, которые входят в межправительственную группу экспертов по изменению климата говорят о том, что интенсивность и сила этих экстремальных явлений в течение времени будет только возрастать, — уверен руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. — Глобальное изменение климата — это не только глобальное потепление, в первую очередь это увеличение экстремальных погодных явлений, как ураган, засуха и тому подобного. Такие супер-циклоны будут достигать не 34 м/с, а уже 37−38 м/с. И выпадет не 40 мм осадков, 60 мм. И это будут залповые осадки, которые приведут к существенному подтоплению. Нужно аккуратно относиться к строительству на береговой линии, очень аккуратно. Не стоит думать, что потоп не повторится. Скорее всего, мы будем это видеть все чаще и чаще.
ЧТО СКАЖЕТ НАУКА?
Заявленный официально ущерб от стихии в Крыму составил почти 40 миллиардов рублей. Еще 6,5 миллиардов насчитал Севастополь. 90% убытков — это разрушенные берегоукрепительные сооружения, которые были построены в 1970−80-х годах и уже дважды выработали свой эксплуатационный срок. Запаковать в бетон все побережье нельзя — дорого, и нарушит миграцию галечного камня вдоль побережья. Как реагировать на вызовы стихии и защитить крымский берег, должны решать ученые после проведения исследований изменений климата и влияния на циклоническую активность в Черном море. Последние исследования, на основании которых и делались все прогнозы и требования к строительству, проводились еще в СССР. Новые только идут, и уже есть интересные результаты. Например, 40% осадков в Крыму зарождаются на полуострове, а не приходят откуда-то, как это было принято ранее считать. Но сила «балканцев», как называют приходящие из средиземноморья циклоны, неукоснительно растет.