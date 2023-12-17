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Волгоградцев предупредили об опасности недосыпа для водителей

В Волгоградской области прошло профилактическое мероприятие «Сон как враг».
Волгоградцев предупредили об опасности недосыпа для водителей
Источник: ГУ МВД

Акция направлена на предотвращение аварий из-за переутомления водителей.

16 декабря на посту ДПС в Среднеахтубинском районе полицейские провели профилактическое мероприятие «Сон как враг». Переутомление и усталость водителей зачастую становятся причиной аварий. Акция нацелена на предотвращение подобных трагедий на дорогах.

Под Волгоградом сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям, что при первых признаках сонливости необходимо остановиться в безопасном месте, отдохнуть и перекусить. После этого можно отправляться в путь с новыми силами.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области отметили, что полицейские всегда готовы подсказать водителям, где находится ближайшее место отдыха.

В конце беседы правоохранители вручили автолюбителям памятку с рекомендациями и брендированный брелок.