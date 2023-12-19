В Иркутске обсудили организацию празднования Нового года и Рождества

Главный государственный инспектор Иркутска по пожарному надзору ГУ МЧС РФ по Иркутской области Артем Отришко подчеркнул, что совместно с представителями комитетов по управлению городскими округами ведется осмотр мест установки елок на открытых пространствах. Представители пожнадзора будут проверять точки продажи пиротехнической продукции на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в процессе их реализации. Он также напомнил, что запускать новогодние фейерверки следует на специальных площадках. Предусмотрено усиление профилактической работы по предупреждению пожаров.