В Иркутске обсудили организацию празднования Нового года и Рождества

Было отмечено, что особенностью этого года стало проведение мероприятий в рамках проекта «Ледовый город “Счастье чистой воды”. На средства федеральной субсидии и бизнес-партнеров в столице региона создали скульптуры изо льда, арт-объекты, интерактивные площадки, которые уже стали центром притяжения жителей и гостей Иркутска. Помимо этого, во всех районах запланированы народные гулянья, театрализованные представления, сообщает пресс-служба мэрии.
«Наша задача — уделить особое внимание обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности, усилить противопожарные меры. Важна координация деятельности городских служб. На отдельном контроле находится работа общественного транспорта, своевременная уборка территорий, оперативное реагирование на нештатные ситуации», — подчеркнул Руслан Болотов.
По информации заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства Сергея Черткова, муниципальные предприятия и подрядные организации готовы к бесперебойному содержанию улиц, тротуаров, парков и скверов, мостовых сооружений. Созданы необходимые запасы топлива, противогололедных материалов. Движение городского транспорта в праздники будет осуществляться по расписанию выходного дня. 31 декабря муниципальные автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать до полуночи.
Как отметил старший государственный инспектор организации службы ДПС МУ МВД РФ «Иркутское» Александр Маруцкий, все экипажи ориентированы на оказание помощи водителям и пешеходам. Для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов на постоянной основе будут патрулировать места массового пребывания иркутян и гостей города, в том числе торговые центры. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности заместителя начальника полиции МУ МВД РФ «Иркутское» Анна Герих. 31 декабря личный состав переведут на усиленное несение службы.
Главный государственный инспектор Иркутска по пожарному надзору ГУ МЧС РФ по Иркутской области Артем Отришко подчеркнул, что совместно с представителями комитетов по управлению городскими округами ведется осмотр мест установки елок на открытых пространствах. Представители пожнадзора будут проверять точки продажи пиротехнической продукции на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в процессе их реализации. Он также напомнил, что запускать новогодние фейерверки следует на специальных площадках. Предусмотрено усиление профилактической работы по предупреждению пожаров.