Главные новости 19 декабря

Более 100 человек погибли при землетрясении в Китае
В зоне бедствия работают свыше 1500 спасателей.
Лекарства, пастилу и зефир выведут из-под курсовых пошлин
Правительственная подкомиссия поддержала предложения об исключении из-под действия экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, ряда товаров, «зависимых от импорта ключевых компонентов» и отдельных высокотехнологичных товаров.
В Чехии заявили о возможности перемен в украинском конфликте
Президент страны Петр Павел отметил, что «сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем».
Правительство поддержало законопроект об ответственности за русофобию
Законопроект предполагает введение ст. 136.1 Уголовного кодекса РФ (русофобия).
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца
При зачистке Марьинки было найдено последнее послание солдата ВС России Романа Рудакова.