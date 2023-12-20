Аэропорт Волгограда перестал принимать рейсы

Кроме того, задерживается рейс S7 из Москвы. Он должен был прилететь в 10.35, теперь его ждут к 14.50. Также уже выбились из расписания самолеты UVT AERO из Нового Уренгоя и «России» из Москвы. Предварительно на 12.20 с 10.45 был перенесен вылет «Победы» в Стамбул.