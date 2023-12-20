Аэропорт Волгограда перестал принимать рейсы

Утром 20 декабря закрыли аэропорт Волгограда. В воздушной гавани перестали выполнять рейсы. Самолеты не приземляются в «Гумраке», ни взлетают. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, были введены ограничения по аэронавигации.
— Из-за ограничений по аэронавигации командиром воздушного судна авиакомпании «Победа» (рейс DP6965) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова, — отметили в аэропорту.
Кроме того, задерживается рейс S7 из Москвы. Он должен был прилететь в 10.35, теперь его ждут к 14.50. Также уже выбились из расписания самолеты UVT AERO из Нового Уренгоя и «России» из Москвы. Предварительно на 12.20 с 10.45 был перенесен вылет «Победы» в Стамбул.
— На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены, — подчеркнули в воздушной гавани.
По какой именно причине был закрыт аэропорт Волгограда не уточняется.
Напомним, подобная ситуация была накануне в Москве в «Домодедово» и «Внуково». Эти столичные аэропорты были временно закрыты из-за атаки беспилотников. Были задержаны и отменены некоторые рейсы между Москвой и Волгоградом. 17 декабря в Волгоградской области были уничтожены три БПЛА.