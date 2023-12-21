Врачи отказали в препарате Мише Бахтину со СМА, несмотря на поручение Куйвашева

Спустя время родители решили продолжить терапию препаратом «Рисдиплам». Они обратились в свердловский минздрав, но получили отказ. С тех пор отец мальчика несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве, в том числе и 11 декабря.