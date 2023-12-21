ВЦИОМ: Камила Валиева вошла в рейтинг спортсменов года

Валиеву назвали 5% граждан. Спортсменом года стал Роман Костомаров — за него проголосовали 8% респондентов. Также участники исследования выбирали лыжника Большунова, фигуристок Трусову и Медведеву и хоккеиста Овечкина — все они набрали по 2% голосов.