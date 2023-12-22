Катки, горки и сказочные герои. Куда сходить на Новый год в Хабаровске

В Хабаровске снова отменён праздничный салют, но скучать горожанам не придётся — в краевой столице пройдёт множество новогодних и рождественских мероприятий. Куда сходить в городе на праздники, чтобы проникнуться атмосферой волшебства и заняться зимними активностями, рассказывает «АиФ-Дальинформ».
Площадь имени Ленина
На главной площади Хабаровска обустраивают краевой новогодний городок с арт-объектами в виде сказочных персонажей. В его центре — 20-метровая ёлка. Праздничное дерево украшают жар-птицами и светодиодным куполом, который зажгут ближе к концу декабря.
«Для посетителей городка заработают отапливаемые домики, где можно будет согреться. Кроме того, откроется прокат зимнего инвентаря и коньков. А местные рестораторы будут следить за тем, чтобы у гостей всегда была возможность подкрепиться», — рассказали в комитете по делам молодёжи правительства края.
С 15 декабря по 28 февраля на площади работает фестиваль-ярмарка «АмурФест». На ней все желающие могут полюбоваться или закупиться сувенирной продукцией, в том числе зелёными драконами ручной работы — символом следующего года. Также продавцы предлагают хабаровчанам новогодние украшения, головные уборы, постеры, открытки, календари и другую атрибутику.
Парк культуры и отдыха «Динамо»
В парке отменены централизованные гуляния, поэтому его посетители будут развлекаться на своё усмотрение. Праздничное настроение создадут новогодняя музыка из репродукторов, 23-метровая ёлка и обилие декораций. Одно из главных новогодних сооружений — крепость изо льда длиной 100 метров и высотой 2 метра.
«При разработке концепции украшения парка мы отталкивались от того, что в этом году Хабаровск отметил 165-летний юбилей. Чтобы отдать дань первопроходцам, которые создавали укрепления, осваивая территорию, мы обрамили Центральную аллею в ледяную крепость. Также созданы снежные скульптуры главных символов города: например, репродукция Спасо-Преображенского собора», — рассказал «АиФ-Дальинформ» директор парка Артём Оспанов.
Для детей работают пять мини-горок, а в центре парка традиционно расположена одна большая, на которой могут покататься и взрослые. Можно сводить ребят к ледяному лабиринту у подножья отреставрированной скульптуры Гулливера, сфотографировать их с фигурами Деда Мороза и Снегурочки.
21 декабря в парке стартовал фестиваль ледяных скульптур «Амурский хрусталь». Участникам предстоит вырезать композиции по тематике «Ледовая симфония» из девяти ледяных блоков. Полюбоваться работой конкурсантов можно до 25 декабря, 12:00.
«Семейный каток»
Крупнейшая на Дальнем Востоке бесплатная ледовая площадка открылась для хабаровчан и гостей города 16 декабря на набережной стадиона имени Ленина. По будням каток работает с 12:00 до 23:00, в праздники — до 1:00.
Площадь катка составляет более семи тысяч квадратных метров; в его центре находится большая ель, а по всему периметру — уютные гирлянды с лампами накаливания. В этом году он разделён на три секции — для спортсменов, для самых маленьких и для всех остальных посетителей.
На семейном катке традиционно работают фудкорт и зона проката коньков. Для тех, кто приходит семьями, на аренду инвентаря действует скидка.
Районные мероприятия
В каждом из пяти районов Хабаровска появятся новогодние городки:
Индустриальный район — в парке имени Юрия Гагарина. 4 и 5 января здесь пройдёт игровая программа «Новогодние забавы»;
Краснофлотский район — на территории киноразвлекательного центра «Хабаровск». Торжественное открытие состоится 25 декабря в 15:00;
Кировский район — возле Дома культуры Хабаровского НПЗ. Торжественное открытие состоится сегодня, 22 декабря, в 14:00;
Железнодорожный район — возле школы № 23;
Центральный район — возле ТЦ «Экодом».
На всех перечисленных локациях в конце декабря пройдут мероприятия с костюмированными героями, играми и хороводами. С учётом пожеланий горожан власти обустраивают два дополнительных новогодних городка — на площади Блюхера в Центральном районе и на территории Дворца культуры железнодорожников по улице Клубная, 1 в Железнодорожном районе.
Любителям кататься на коньках будет необязательно ехать на набережную, где залит семейный каток. Массовые катания организованы на шести стадионах — «Нефтяник», «Юность», «Заря», «Динамо», «Арсенал», «Авангард». Помимо этого, во всех районах на жилмассивах будут работать 78 ледовых площадок.