Юрист рассказал о новой схеме мошенничества на дорогах

«На деле же приехавшие представители фирмы быстро составляют необходимые документы, оценивают повреждения авто, а затем просят подписать договор о переуступке прав на страховые выплаты. Формально всё законно, поэтому официальных юридических претензий к дельцам нет. Только вот в итоге пострадавший получает лишь мизерную часть, казалось бы, положенной суммы, а львиная доля оседает в карманах мошенников. Подобные схемы отъема денег появились сравнительно недавно, и гораздо действеннее они в регионах с суровой зимой. У автомобилистов вряд ли есть большое желание долго ждать ГИБДД на морозе, поэтому схема срабатывает. До этого более распространены были намеренные аварии в искусственных пробках и автоподставы, но видеорегистраторы почти свели такие схемы на нет», — заявил он.