Аэрофлот вводит дополнительные рейсы между Хабаровском и Москвой

Дополнительные рейсы из аэропорта Хабаровска в столичное Шереметьево и обратно состоятся 30 и 31 декабря уходящего года, а также 5, 8, 9 января 2024-го. Билеты, в том числе по «плоским» и субсидируемым тарифам, можно приобрести на официальном сайте авиакомпании без посещения офисов продаж.