В дни новогодних праздников ведущий авиаперевозчик России компания «Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы между Хабаровском и Москвой. Об этом говорится в официальном Телеграм-канале регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева министерство транспорта и дорожного хозяйства обратилось в адрес авиапредприятия «Аэрофлот» с просьбой увеличить количество рейсов по маршруту Хабаровск-Москва-Хабаровск на новогодние праздничные дни, — говорится в сообщении. — Дополнительные рейсы были введены помимо увеличения частоты полётов в зимнем расписании Аэрофлота. Это связано с повышенным пассажирским спросом и отсутствием билетов.
Дополнительные рейсы из аэропорта Хабаровска в столичное Шереметьево и обратно состоятся 30 и 31 декабря уходящего года, а также 5, 8, 9 января 2024-го. Билеты, в том числе по «плоским» и субсидируемым тарифам, можно приобрести на официальном сайте авиакомпании без посещения офисов продаж.