В МЧС попросили петербуржцев отказаться от запуска фейерверков на Дворцовой

В городе нет запрета на использование салютов в этой локации. Однако ввиду того, что Дворцовая площадь — прежде всего место скопления масс людей, там не получится безопасно запустить залпы. Господин Блохин подчеркнул, что у мощных фейерверков большой разлет поражающих факторов, поэтому зона безопасности должна соответствовать уровню.



Массовые гуляния в Петербурге состоятся на 260 объектах. Безопасный запуск салютов можно осуществить на 38 точках города. Список локаций будет представлен на сайтах МЧС и Смольного.



Ранее «Ъ-СПб» сообщал, в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» попросил жителей города не выбрасывать еду в канализацию, так как это приводит к засорам в трубах.



