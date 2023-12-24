Смертельная авария с участием большегрузов произошла в Чебуклинском районе

Водитель грузового автомобиля «Шакман» в сложных дорожных условиях не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с таким же большегрузом, но с прицепом. В это же время, чтобы избежать столкновения, съехал в кювет тягач «Мерседес» с экскаватором на трале, а также грузовик «Ситрак» столкнулся с «Тойота Филдер», которая стояла на обочине без водителя.