Смертельная авария с участием большегрузов произошла в Чебуклинском районе

Как сообщается в пресс-службе МВД России по Кемеровской области, в Чебулинском округе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Автоаварию зафиксировали 24 декабря около 7.00 на 424 километре автодороги Р-255 «Сибирь».
Водитель грузового автомобиля «Шакман» в сложных дорожных условиях не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с таким же большегрузом, но с прицепом. В это же время, чтобы избежать столкновения, съехал в кювет тягач «Мерседес» с экскаватором на трале, а также грузовик «Ситрак» столкнулся с «Тойота Филдер», которая стояла на обочине без водителя.
На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу.
«От полученных травм скончались на месте водители автомобилей “Шакман”, — сообщается в релизе.