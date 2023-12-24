В Турции телеведущую уволили из-за стакана Starbucks

Ранее по миру прокатилась волна протестов с требованием бойкотировать бренды, которые поддержали Израиль в вооруженном конфликте с Палестиной. По подсчетам профессора Йельского университета Джеффри Зонненфельда, с начала конфликта около 150 компаний выступили с заявлениями, осуждающими нападение ХАМАС. Под бойкот попали в том числе крупные иностранные компании, работающие в десятках стран, в том числе Disney, Starbucks, McDonald’s, Puma, Dior, L"Oreal, а также другие компании, которые предпочли «отмолчаться».