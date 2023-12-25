Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ

«Военные действия — это всегда непредсказуемая ситуация, может быть все. Но могу сказать, что эффективность срабатывания нашей системы ПВО и в целом всех служб, которые отвечают за безопасность, близка к 100 процентам. Мы это видим по результатам, по попыткам пробить нашу противовоздушную оборону, периодически с моря пытаются зайти», — сказал руководитель региона в эфире телеканала «Россия 24».