Путин подписал закон, уточняющий правила выплаты маткапитала
Президент подписал закон о выплате материнского капитала только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только на ребенка, который является гражданином России по рождению.
В Кремле прокомментировали беспорядки в Сербии
Песков подчеркнул, что налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде.
Призывники смогут проходить срочную службу в органах ФСБ
Ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту.
Россиянам напомнили о десятидневных новогодних выходных
Последний рабочий день в этом году будет 29 декабря.
«Слово пацана» стал лучшим российским сериалом
Лучшим российским фильмом был признан «Чебурашка», а лучшим актером Иван Янковский.
Главные новости к вечеру 25 декабря
Путин подписал закон, уточняющий правила выплаты маткапитала