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Главные новости к вечеру 25 декабря

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Заглушка для дайджеста

Путин подписал закон, уточняющий правила выплаты маткапитала
Президент подписал закон о выплате материнского капитала только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только на ребенка, который является гражданином России по рождению.

В Кремле прокомментировали беспорядки в Сербии
Песков подчеркнул, что налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде.

Призывники смогут проходить срочную службу в органах ФСБ
Ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту.

Россиянам напомнили о десятидневных новогодних выходных
Последний рабочий день в этом году будет 29 декабря.

«Слово пацана» стал лучшим российским сериалом
Лучшим российским фильмом был признан «Чебурашка», а лучшим актером Иван Янковский.