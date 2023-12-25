Главные новости к вечеру 25 декабря

Путин подписал закон, уточняющий правила выплаты маткапитала

Президент подписал закон о выплате материнского капитала только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только на ребенка, который является гражданином России по рождению.



В Кремле прокомментировали беспорядки в Сербии

Песков подчеркнул, что налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде.



Призывники смогут проходить срочную службу в органах ФСБ

Ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту.



Россиянам напомнили о десятидневных новогодних выходных

Последний рабочий день в этом году будет 29 декабря.



«Слово пацана» стал лучшим российским сериалом

Лучшим российским фильмом был признан «Чебурашка», а лучшим актером Иван Янковский.