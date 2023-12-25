В Кремле прокомментировали беспорядки в Сербии после выборов

«Всё, что происходит, — это исключительно внутреннее дело Сербии. У Сербии есть законное легитимное руководство, которое, по нашему убеждению, способно принять все необходимые меры. Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела союзнической и партнерской нам Сербии», — напомнил официальный представитель Кремля.