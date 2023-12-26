Владимир Путин и Паулина Андреева: известные петербуржцы, родившиеся в год Дракона

Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин родился в Ленинграде в 1952 году, в год Дракона. С детства Путин занимался дзюдо, в числе других ленинградских спортсменов принимал участие в съемках на «Ленфильме» в качестве каскадера. Впервые Путин был избран президентом России 26 марта 2000 года, а затем переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.
Мария Хорева.
Мария Хорева — российская артистка балета и первая солистка балета Мариинского театра с 2018 года. Хорева родилась в 2000 году в Петербурге. Помимо блестящей карьеры в балете девушка ведет успешный видеоблог по этой теме.
Паулина Андреева.
Актриса Паулина Андреева родилась в Ленинграде в 1988 году. Ее родители не имели никакого отношения к миру театра и кино, мама будущей актрисы — ландшафтный дизайнер, папа — бизнесмен. Паулина Андреева сначала поступила на журфак СПбГУ, а затем решила связать свою жизнь с актерской профессией. Сегодня она является одной из самых востребованных актрис российского кино.
Евгений Сидихин.
Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Евгений Сидихин родился в 1964 году в Ленинграде. Будущий актер с детства занимался вольной борьбой, становился чемпионом города пять раз. Сидихин поступил на актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, но был призван в армию с первого курса в 1983 году. Впоследствии Сидихин получил известность как актер театра и кино. Широкую известность ему принесли роли в боевиках и криминальных драмах.
Алексей Игонин.
Российский футболист Алексей Игонин родился в Ленинграде в год Дракона, 18 марта 1976 года. Игонин — мастер спорта России, член президиума федерации футбола Ленобласти, а также генеральный секретарь Федерации футбола Петербурга.
Александр Дрозденко.
Действующий губернатор Ленинградской области, российский государственный и политический деятель Александр Дрозденко родился в год Дракона, 1 ноября 1964 года. Дрозденко — губернатор Ленобласти с 2012 года. Он также является членом Высшего совета партии «Единая Россия».