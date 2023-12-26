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Владимир Путин и Паулина Андреева: известные петербуржцы, родившиеся в год Дракона

Наступающий 2024 год согласно восточной астрологии будет годом Дракона. Считается, что рожденный под этим знаком человек будет обладать большой силой и даже могуществом Дракона, а также будет стремиться всегда быть в центре внимания. Такие люди обычно очень харизматичны и эмоциональны. «МК в Питере» решил рассказать об известных петербуржцах, рожденных в год Дракона.

Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин родился в Ленинграде в 1952 году, в год Дракона. С детства Путин занимался дзюдо, в числе других ленинградских спортсменов принимал участие в съемках на «Ленфильме» в качестве каскадера. Впервые Путин был избран президентом России 26 марта 2000 года, а затем переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.

Мария Хорева.

Мария Хорева — российская артистка балета и первая солистка балета Мариинского театра с 2018 года. Хорева родилась в 2000 году в Петербурге. Помимо блестящей карьеры в балете девушка ведет успешный видеоблог по этой теме.

Паулина Андреева.

Актриса Паулина Андреева родилась в Ленинграде в 1988 году. Ее родители не имели никакого отношения к миру театра и кино, мама будущей актрисы — ландшафтный дизайнер, папа — бизнесмен. Паулина Андреева сначала поступила на журфак СПбГУ, а затем решила связать свою жизнь с актерской профессией. Сегодня она является одной из самых востребованных актрис российского кино.

Евгений Сидихин.

Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Евгений Сидихин родился в 1964 году в Ленинграде. Будущий актер с детства занимался вольной борьбой, становился чемпионом города пять раз. Сидихин поступил на актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, но был призван в армию с первого курса в 1983 году. Впоследствии Сидихин получил известность как актер театра и кино. Широкую известность ему принесли роли в боевиках и криминальных драмах.

Алексей Игонин.

Российский футболист Алексей Игонин родился в Ленинграде в год Дракона, 18 марта 1976 года. Игонин — мастер спорта России, член президиума федерации футбола Ленобласти, а также генеральный секретарь Федерации футбола Петербурга.

Александр Дрозденко.

Действующий губернатор Ленинградской области, российский государственный и политический деятель Александр Дрозденко родился в год Дракона, 1 ноября 1964 года. Дрозденко — губернатор Ленобласти с 2012 года. Он также является членом Высшего совета партии «Единая Россия».