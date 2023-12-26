Владимир Путин и Паулина Андреева: известные петербуржцы, родившиеся в год Дракона

Наступающий 2024 год согласно восточной астрологии будет годом Дракона. Считается, что рожденный под этим знаком человек будет обладать большой силой и даже могуществом Дракона, а также будет стремиться всегда быть в центре внимания. Такие люди обычно очень харизматичны и эмоциональны. «МК в Питере» решил рассказать об известных петербуржцах, рожденных в год Дракона.