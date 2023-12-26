Опубликован график работы Госавтоинспекции Иркутской области в праздники

В Управлении ГИБДД по Иркутской области опубликовали график работы отделов Госавтоинспекции в новогодние праздники. В частности, предоставление государственных услуг о снятии и постановке транспортного средства на учет, выдача водительских прав и другие госуслуги будет проводиться с 3 по 5 января с 9 утра до 6 вечера.