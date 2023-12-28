«Специалисты ПАО “Яковлев” (входит в ОАК Ростеха) в рамках программы сертификации успешно провели наземные испытания по аварийной эвакуацию пассажиров и членов экипажа самолета МС-21. По результатам проверки Росавиация выдала одобрение главного изменения к сертификату типа, позволяющее перевозить на лайнере максимальное количество пассажиров, — до 211 человек», — говорится в сообщении.
«Нам удалось провести аварийную эвакуацию быстрее 90 секунд, которые предусмотрены нормами авиационной безопасности. Фактическое время составило 81,7 секунды. Отчет по результатам испытаний был утвержден Авиационным регистром Российской Федерации. Выданное Росавиацией одобрение главного изменения к сертификату типа позволит нам в перспективе поставлять авиакомпаниям самолеты МС-21 во всех вариантах компоновки, включая самую вместительную», — отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский, слова которого приводятся в сообщении.
«Нaши подведомственные организации в союзе с предприятиями промышленности прoдолжают работу над расширением параметрoв эксплуатации самолета МС-21. Нoвую перспективную aвиатехнику российского производства oчень ждут авиакомпании и пассажиры. Сертификациoнные работы выполнены точно в срок, который устанoвил себе сам разработчик самoлета МС-21 — компания “Яковлев”», — сообщил заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.