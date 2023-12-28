Самолет МС-21 получил одобрение на перевозку 211 пассажиров

«Нам удалось провести аварийную эвакуацию быстрее 90 секунд, которые предусмотрены нормами авиационной безопасности. Фактическое время составило 81,7 секунды. Отчет по результатам испытаний был утвержден Авиационным регистром Российской Федерации. Выданное Росавиацией одобрение главного изменения к сертификату типа позволит нам в перспективе поставлять авиакомпаниям самолеты МС-21 во всех вариантах компоновки, включая самую вместительную», — отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский, слова которого приводятся в сообщении.