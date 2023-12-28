В мэрии заявили, что ситуация после бурана в Челябинске стабилизируется

По словам вице-мэра Андрея Ксензова, подрядчики усиливают вывоз снега и привлекают для этого дополнительную технику.
«Задача сейчас — максимально привести город в порядок от последствий сильнейшего снегопада: обеспечить вывоз снега, расчистить проезды и внутриквартальные территории. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — сказал Ксензов.
Также в мэрии сообщили, что общественный транспорт входит в обычное расписание. По некоторым маршрутам есть задержки, но они связаны в большей степени не со снегом, а с предновогодним ажиотажем.
Во время бурана 26 декабря в Челябинске выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды были отменены занятия в школах. На следующий день уроки проводились дистанционно. Сильный ветер снес строительные леса со здания рядом с площадью Революции.
Метель бушевала на всей территории области. Сотрудники МЧС вытащили из сугробов 50 машин. На дороги и тротуары вышли дополнительная уборочная техника и дворники. Депутат гордумы призвал жителей тоже взять лопаты и чистить снег.