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В мэрии заявили, что ситуация после бурана в Челябинске стабилизируется

Администрация Челябинска отчиталась о работе по устранению последствий сильного снегопада, который обрушился на город 26 декабря. В мэрии заявили, что ситуация стабилизируется.
Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 94% 751 мм рт. ст. +12°

По словам вице-мэра Андрея Ксензова, подрядчики усиливают вывоз снега и привлекают для этого дополнительную технику.

«Задача сейчас — максимально привести город в порядок от последствий сильнейшего снегопада: обеспечить вывоз снега, расчистить проезды и внутриквартальные территории. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — сказал Ксензов.

Также в мэрии сообщили, что общественный транспорт входит в обычное расписание. По некоторым маршрутам есть задержки, но они связаны в большей степени не со снегом, а с предновогодним ажиотажем.

Во время бурана 26 декабря в Челябинске выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды были отменены занятия в школах. На следующий день уроки проводились дистанционно. Сильный ветер снес строительные леса со здания рядом с площадью Революции.

Метель бушевала на всей территории области. Сотрудники МЧС вытащили из сугробов 50 машин. На дороги и тротуары вышли дополнительная уборочная техника и дворники. Депутат гордумы призвал жителей тоже взять лопаты и чистить снег.

ЖКХ