Что изменится в жизни россиян в январе 2024 года

Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов будет действовать на постоянной основе. До этого времени обратиться за такими каникулами можно было до конца 2023 года и при условии, что договор заключили до 1 марта 2022 года. «Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту», — объяснил Володин.