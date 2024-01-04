13 рекордов Гиннеса, прославивших Красноярский край на весь мир

5) В 2000 году в Книгу рекордов Гиннеса попал житель Красноярска Борис Смирнов. За свою жизнь он сдал 68 литров крови, что невероятно много. Более того, у красноярца с первой группой отрицательный резус фактор, что делает его кровь по-настоящему востребованной. Отказаться от донорства Борису пришлось в 55 лет из-за возрастных ограничений.