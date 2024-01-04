13 рекордов Гиннеса, прославивших Красноярский край на весь мир

Красноярский край известен не только своей невероятной природой и биоразнообразием, но и количеством рекордов, занесённых в Книгу Гиннеса. В «Проспекте Мира» решили поделиться некоторыми из них.
1) В Красноярске в 2007 году в Центральном парке прошли массовые состязания по шахматам. Одновременно играли 1 214 человек. Это достижение зафиксировали представители книги рекордов Гиннеса.
2) В 2007 году во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина студенты буквально за 20 минут построили пирамиду из 22 000 банок тушёнки.
3) В 2014 году в аэропарке «Кузнецово» красноярские водители собрали из автомобилей Toyota логотип японской компании. В акции приняли участие 1 416 машин.
4) В 2013 году три комбайна «Енисей» совершили пробег по маршруту Красноярск — Орёл. За 44 дня техника преодолела 5,3 тысячи километров.
5) В 2000 году в Книгу рекордов Гиннеса попал житель Красноярска Борис Смирнов. За свою жизнь он сдал 68 литров крови, что невероятно много. Более того, у красноярца с первой группой отрицательный резус фактор, что делает его кровь по-настоящему востребованной. Отказаться от донорства Борису пришлось в 55 лет из-за возрастных ограничений.
6) Красноярским мотоциклистам удалось 21 раз стать победителями соревнований на международной арене. Это лучший показатель среди всех городов мира.
7) В 2013 году красноярские моржи Наталья Усачева и Николай Петшак проплыли по маршруту Чукотка — Аляска. За пять суток они преодолели 134 километра, меняя друг друга каждые 10 минут.
8) Житель Красноярска Николай Климов в 2017 году провёл марафон по подтягиванию. За сутки он подтянулся 7 345 раз. Также знаменитый красноярец установил ещё два рекорда: за шесть часов подтянулся 3 810 раз, за 12 часов — 5 825 раз.
9) На Красноярской ГЭС находится самый высокий судоподъёмник в мире. Его высота — 124 метра, длина — свыше 1,5 километров. Несмотря на то, что его построили в 1976 году, никто до сих пор не смог «перебить» этот рекорд.
10) В 2013 году житель Красноярского края Виталий Ислентьев попал в книгу рекордов Гиннеса. Он собрал самое большое число рубанков. На данный момент в его музее находится 1,5 тысячи этих инструментов.
11) В 2011 году на Красноярской книжной ярмарке разыграли партию в настольной игре каркассон. За три часа участники совершили 710 тайтлов, установив мировой рекорд.
12) В 2015 году в одном автомобиле RAV4 смог поместиться 41 человек.
13) Красноярская лётчица Нина Литюшкина стала единственной в мире женщиной, кто был удостоен медали Нестерова. Она провела в воздухе 23 480 часов или 2,5 года, при этом не допустила ни одной аварии.