На Дону проверят мигрантов, собравшихся «резать всех старше 7 лет»

Росгвардия проведет проверку мигрантов на наличие разрешения на оружие, которые собрались «резать всех старше семи лет» под Ростовом, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
В своем микроблоге он также опубликовал спраавку, составленную начальником ОМВД по Аксайскому району полковником полиции Грековым. По его версии, зачинщик драки, 37-летний гражданин Таджикистана, приехал затем к родителям избитого 8-классника с «двумя неизвестными гражданами азиатской национальности» не угрожать, а «извиняться перед подростком».
«Почему в таком случае жители поселка вышли на сход, требуя оградить их от произвола мигрантов? “- задает вопрос депутат и сообщает, что тем временем местный отдел СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Необходимо установить, отметил депутат, «какого рода гражданство все эти преступники имеют. Если по рождению — судить со всей строгостью. Если приобретенное — судить по всей строгости закона и лишать гражданства. Проверить наличие разрешения на хранение и ношение оружия».
Ранее в поселке Красный Ростовской области мигрант ударил ребёнка, а потом приехал с целой бандой и призывал «резать всех старше семи лет».
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента, произошедшего в Аксайском районе Ростовской области. Предварительно установлено, что 01.01.2024 года между местным жителем и мигрантом произошел конфликт, в ходе которого иностранный гражданин 1986 г. р. нанес несовершеннолетнему телесные повреждения. Через некоторое время отец несовершеннолетнего встретился с оппонентом своего сына и ударил его. После инцидента в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что она слышала телефонный разговор вышеуказанного иностранного гражданина, в котором последний предлагал своему собеседнику совершить противоправные действия в отношении местных жителей. В настоящее время полицейские проверяют всю полученную информацию, по результатам разбирательства будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента".
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ростовским сотрудникам СК возбудить уголовное дело после конфликта мигрантов с жителями поселка в Аксайском районе.
Начата процессуальная проверка. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.