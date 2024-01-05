На Дону проверят мигрантов, собравшихся «резать всех старше 7 лет»

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента, произошедшего в Аксайском районе Ростовской области. Предварительно установлено, что 01.01.2024 года между местным жителем и мигрантом произошел конфликт, в ходе которого иностранный гражданин 1986 г. р. нанес несовершеннолетнему телесные повреждения. Через некоторое время отец несовершеннолетнего встретился с оппонентом своего сына и ударил его. После инцидента в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что она слышала телефонный разговор вышеуказанного иностранного гражданина, в котором последний предлагал своему собеседнику совершить противоправные действия в отношении местных жителей. В настоящее время полицейские проверяют всю полученную информацию, по результатам разбирательства будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента".